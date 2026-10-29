به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، در مراسم آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی با اشاره به جایگاه نظام اسلامی و ضرورت حفظ آن اظهار کرد: اگر موقعیتی پیش بیاید که برای ماندگاری نظام نیاز به فداکاری باشد، این نظام اسلامی آن‌قدر ارزشمند است که امام معصوم نیز جان خود را برای آن فدا می‌کند.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر ضرورت حفظ نظام افزود: حفظ نظام از اوجب واجبات است و باید در مسیر صیانت از آن تلاش کرد.

شهردار تهران با اشاره به وعده الهی درباره حاکمیت مستضعفان بر زمین ادامه داد: آینده‌ای پیش روی ماست که وعده الهی است؛ آینده‌ای که در آن مستضعفان حاکمان زمین خواهند شد و عدالت در سراسر زمین جریان پیدا خواهد کرد.

زاکانی با بیان اینکه تحقق این وعده نیازمند فراهم شدن مقدماتی است، تصریح کرد: این مقدمات باید به دست شما دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد شهید محمدحسین فهمیده با نگاه صرفاً انتظارمحور گفت: برخی هنگام صحبت از ظهور، به دنبال نشانه‌های آن هستند و به آینده وعده‌داده‌شده دل بسته‌اند، اما شهید فهمیده و افرادی مانند او خودشان آینده‌ساز بودند و برای فراهم کردن زمینه تعجیل در ظهور تلاش کردند.

شهردار تهران تأکید کرد: همه ما می‌توانیم با الگوگیری از این مسیر، نقش خود را در رقم زدن موفقیت‌های بزرگ ایفا کنیم؛ موفقیت‌هایی که برای خودمان، خانواده‌ها، جامعه و جامعه جهانی دستاورد به همراه داشته باشد.