خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب آزاد: وحید حیدری، معاون توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری باغ کتاب تهران از آغاز فصل تازه‌ای در حمایت از زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت خبر داد و اعلام کرد که شعبه جدید مجموعه «کارستان بهارستان» با محوریت خانواده و والدگری در باغ کتاب فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گفته وی، این اقدام بخشی از راهبرد جدید باغ کتاب برای تکمیل زنجیره ارزش صنایع فرهنگی و خلاق و ایجاد هم‌افزایی میان تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مخاطبان محصولات و خدمات فرهنگی است. راهبردی که در ادامه مأموریت حمایتی باغ کتاب از کسب‌وکارهای نوپا شکل گرفته و قرار است نسل جدیدی از فضاهای کار اشتراکی تخصصی را در این مجموعه توسعه دهد.

در ادامه، مشروح گفت‌وگو با وحید حیدری، معاون توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری باغ کتاب تهران را می‌خوانید.

باغ کتاب از سال‌های گذشته میزبان فضاهای کار اشتراکی بوده است. رویکرد جدیدی که در این زمینه مطرح شده، چه تفاوتی با گذشته دارد؟

حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و فعالان زیست‌بوم نوآوری و خلاقیت، از ابتدای فعالیت باغ کتاب بخشی از مأموریت این مجموعه بوده است. باغ کتاب از مجموعه‌های پیشرو در شکل‌گیری فضاهای کار اشتراکی در کشور محسوب می‌شود و راه‌اندازی «باشگاه همکارا» با شعار «باهم کاراتریم»، یکی از نخستین اقدامات باغ در این حوزه بود.

البته پیشرو بودن باغ کتاب محدود به این فضا نیست و باغ کتاب از ابتدای تاسیس، با راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ مقیاس کتاب و هم‌چنین بزرگترین مرکز سرگرمی‌های علمی کشور، همواره پرچم‌دار حوزه‌های علمی، فرهنگی و هنری بوده است و در آینده نیز با راه‌اندازی کلان‌پروژه‌هایی در ساحت‌های مختلف، این پیشروی را حفظ خواهد نمود.

اما در موضوع فضاهای کار اشتراکی اگر بخواهیم مسیر طی‌شده را مرور کنیم، می‌توان از سه نسل حمایت از فضاهای کار اشتراکی در باغ کتاب صحبت کرد.

در نسل اول، با راه‌اندازی باشگاه همکارا، هدف اصلی فراهم کردن فضایی برای فعالیت مشترک افراد مستقل، تیم‌های نوپا و کسب‌وکارهای کوچک و ترویج فرهنگ همکاری بود.

در نسل دوم، به سمت استفاده از ظرفیت شرکت‌های فعال در صنعت فضاهای کار اشتراکی حرکت کردیم. همکاری با مجموعه «پارادایس هاب» از جمله اقدامات این دوره بود که با هدف بهره‌گیری از تجربه حرفه‌ای فعالان این صنعت شکل گرفت.

اکنون پس از تجربه دو نسل گذشته و آسیب‌شناسی مدل‌های اجرایی آن‌ها، در حال حرکت به سمت نسل سوم هستیم؛ نسلی که در آن صرفاً فراهم کردن فضای استقرار برای کسب‌وکارها موضوعیت ندارد، بلکه به دنبال ایجاد هم‌افزایی تخصصی میان فعالان حوزه‌های مرتبط با مأموریت باغ کتاب هستیم.

بنابراین این تحول، علاوه بر دارا بودن ماموریت حمایتی گذشته، در جهت تکامل و ارتقای همان مأموریت، متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای امروز باغ کتاب حرکت می‌کند.

آیا این تحول به معنای پایان همکاری با مجموعه‌هایی مانند پارادایس هاب و کنار گذاشتن مدل قبلی فضاهای کار اشتراکی است؟

خیر. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. مجموعه پارادایس‌هاب در قالب دو شعبه جداگانه در فضای باغ کتاب فعالیت داشته که تنها قرارداد بهره‌برداری یکی از این فضاها به پایان رسیده است، اما شعبه‌ دیگر پاردایس‌هاب موسوم به شعبه نقطه همچنان در باغ کتاب حضور دارد و به فعالیت خود ادامه می‌دهد. حتی در چند ماه گذشته این حضور توسعه نیز یافته و علاوه بر بخش عمومی فضای کار اشتراکی «نقطه» که از قبل هم فعال بوده، بخش اختصاصی بانوان نیز به این مجموعه اضافه شده است که بانوان می‌توانند، در صورت تمایل، به‌صورت اختصاصی از این بخش استفاده نمایند.

لذا رویکرد باغ کتاب حذف تجربه‌های گذشته یا توقف فعالیت فضاهای کار اشتراکی نیست. اتفاقاً معتقدیم مدل‌های مختلف می‌توانند متناسب با کارکردهای خود در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند.

آنچه امروز اتفاق می‌افتد، اضافه شدن یک رویکرد پیشرفته‌تر به سازوکارهای حمایتی باغ کتاب است. در واقع در کنار تداوم بخشی از فعالیت‌های نسل دوم، زمینه شکل‌گیری نسل سوم را نیز فراهم می‌کنیم.

طبیعی است که هر تجربه مدیریتی نیازمند ارزیابی و اصلاح مستمر است. بر همین اساس نیز با استفاده از آموخته‌های گذشته تلاش خواهد شد مدل حمایت از کسب‌وکارها هدفمندتر، تخصصی‌تر و اثربخش‌تر شود.

مهم‌ترین ویژگی نسل سوم چیست و چرا باغ کتاب به سمت تخصصی شدن فضاهای کار اشتراکی حرکت می‌کند؟

اگر بخواهم تفاوت اصلی نسل سوم را در یک عبارت خلاصه کنم، باید بگویم حرکت از هم‌جواری به سمت هم‌افزایی تخصصی.

در مدل عمومی فضای کار اشتراکی، تعدادی فرد یا شرکت در یک فضای مشترک مستقر می‌شوند و از امکانات و زیرساخت‌های مشترک استفاده می‌کنند. این مدل مزایای خاص خود را دارد، اما لزوماً به شکل‌گیری همکاری‌های تخصصی و خلق ارزش مشترک منجر نمی‌شود.

نگاه جدید باغ کتاب این است که کسب‌وکارهایی در کنار یکدیگر قرار داده شوند که فعالیت آن‌ها در یک زنجیره ارزش مشترک تعریف می‌شود تا بتوانند ظرفیت‌های یکدیگر را تکمیل کنند. برای روشن‌تر شدن موضوع، باید به ماهیت باغ کتاب توجه کنیم. باغ کتاب صرفاً یک مجموعه فرهنگی یا تجاری نیست؛ بلکه پلتفرمی بزرگ با حضور بازیگران مختلف در حوزه فرهنگ، هنر، آموزش و سرگرمی علمی، به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌هاست.

اگر از منظر زنجیره ارزش به این مجموعه نگاه کنیم، سه حلقه اصلی وجود دارد: تولیدکنندگان محصولات و خدمات، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی. باغ کتاب از ابتدا دو حلقه مهم این زنجیره را در اختیار داشته است؛ از یک‌سو فروشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که کتاب، اسباب‌بازی، محصولات فرهنگی، خدمات آموزشی و سرگرمی‌های علمی عرضه می‌کنند و از سوی دیگر صدها هزار کودک، نوجوان و خانواده که سالانه به باغ کتاب مراجعه می‌کنند.

اما حلقه اول، یعنی شرکت‌ها و تیم‌هایی که این محصولات و خدمات را طراحی، تولید و توسعه می‌دهند، تاکنون حضور سازمان‌یافته و متناسب با ظرفیت باغ کتاب در این مجموعه نداشته‌اند. راهبرد جدید باغ کتاب تکمیل این حلقه و نزدیک کردن تولیدکنندگان به عرضه‌کنندگان و مخاطبان نهایی است. به این ترتیب، باغ کتاب می‌تواند علاوه بر میزبانی از کسب‌وکارها، بستری برای شکل‌گیری همکاری‌های تخصصی، شناخت نیازهای بازار، توسعه محصولات و ایجاد ارزش افزوده باشد.

این رویکرد جدید در عمل چگونه اجرایی خواهد شد و چه مجموعه‌ای قرار است فعالیت خود را در باغ کتاب آغاز کند؟

در همین چارچوب، زمینه همکاری با مجموعه «کارستان بهارستان» فراهم شده و شعبه جدید این مجموعه با محوریت تخصصی «خانواده و والدگری» در باغ کتاب آغاز به کار کرده است.

کارستان بهارستان از مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق، به‌ویژه حوزه کودک و نوجوان است که تجربه فعالیت در زمینه گرد هم آوردن تیم‌های خلاق، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیره تولید محصولات و خدمات فرهنگی را دارد.

ویژگی مهم رویکرد کارستان، توجه به هم‌افزایی تخصصی و ایجاد ارتباط میان بازیگران مختلف این زنجیره است؛ موضوعی که با راهبرد جدید باغ کتاب هم‌راستایی دارد.

بر همین اساس، قرار است کارستان به‌عنوان بهره‌بردار تخصصی، بخشی از فضای باغ کتاب را به بستری برای حضور و فعالیت افراد صاحب ایده، استارتاپ‌ها، تیم‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه خانواده و والدگری تبدیل کند.

این حوزه به دلیل ارتباط مستقیم با مأموریت باغ کتاب و جامعه گسترده مخاطبان آن انتخاب شده است. خانواده‌ها یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مراجعه‌کننده به باغ کتاب هستند و موضوعاتی مانند آموزش و تربیت، تولید محتوای فرهنگی، ابزارها و محصولات مرتبط با والدگری و خدمات خلاقانه خانواده‌محور، ظرفیت قابل توجهی برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآورانه دارند.

امیدواریم با حضور این مجموعه، علاوه بر فراهم شدن فضای فعالیت برای کسب‌وکارهای تخصصی، زمینه ارتباط مؤثر آن‌ها با سایر فعالان و مخاطبان باغ کتاب نیز ایجاد شود.

از منظر اقتصادی، این تغییر رویکرد چه ارزشی برای باغ کتاب و کسب‌وکارهای مستقر در آن خواهد داشت؟

ظرفیت اقتصادی باغ کتاب بسیار فراتر از درآمد حاصل از واگذاری فضاها یا عرضه مستقیم محصولات و خدمات است. یکی از مهم‌ترین دارایی‌های باغ کتاب، تنوع بازیگران حاضر در مجموعه و ارتباط مستقیم آن با جامعه بزرگی از مخاطبان است. اگر بتوانیم این ظرفیت را به شبکه‌ای از همکاری‌های تخصصی تبدیل کنیم، فرصت‌های جدیدی برای توسعه کسب‌وکارها و خلق ارزش اقتصادی شکل خواهد گرفت.

نکته مهم این است که این تغییر رویکرد، علاوه بر تقویت مأموریت حمایتی باغ کتاب، از منظر اقتصادی نیز در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مجموعه مزیت‌آفرین خواهد بود. در کوتاه‌مدت، انتظار داریم حرکت به سمت بهره‌برداری تخصصی از فضاها و بهبود مدل‌های همکاری، به افزایش بهره‌وری و ایجاد منافع اقتصادی ملموس‌تر برای باغ کتاب منجر شود. در بلندمدت نیز با تکمیل زنجیره ارزش، شکل‌گیری همکاری‌های تجاری جدید و توسعه بازار محصولات و خدمات فرهنگی و خلاق، زمینه خلق ارزش افزوده پایدار و توسعه جریان‌های درآمدی جدید فراهم خواهد شد.

برای مثال، حضور یک تولیدکننده محتوای کودک یا یک تیم طراحی محصولات آموزشی در کنار مجموعه‌های عرضه‌کننده این محصولات و در محیطی که مخاطبان اصلی آن حضور دارند، می‌تواند امکان شناخت بهتر نیاز بازار، دریافت بازخورد، توسعه محصول و شکل‌گیری همکاری‌های تجاری را فراهم کند. این ارتباطات علاوه بر کمک به رشد کسب‌وکارها، می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی برای باغ کتاب نیز ایجاد کند.

در این مدل، نقش باغ کتاب صرفاً تأمین‌کننده زیرساخت فیزیکی نیست، بلکه این مجموعه به بستری برای برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان، توسعه‌دهندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌شود. در واقع، تلاش می‌کنیم میان ایفای مأموریت فرهنگی و حمایتی باغ کتاب و ارتقای بهره‌وری و پایداری اقتصادی مجموعه، پیوند مؤثرتری برقرار کنیم.

البته این نگاه همچنان ماهیتی حمایتی دارد و صرفاً معطوف به شرکت‌های بزرگ یا کسب‌وکارهای تثبیت‌شده نیست. افراد حقیقی صاحب ایده، تیم‌های نوپا و استارتاپ‌ها نیز می‌توانند بخشی از این زیست‌بوم تخصصی باشند.

هدف نهایی این است که حمایت از کسب‌وکارها را از سطح فراهم کردن فضای استقرار، به سطح تسهیل همکاری، توسعه فرصت‌های اقتصادی و خلق ارزش مشترک ارتقا دهیم؛ مدلی که هم برای کسب‌وکارهای حاضر در این زیست‌بوم ارزش‌آفرین باشد و هم منافع اقتصادی پایدار و رو به رشدی برای باغ کتاب به همراه داشته باشد.

در پایان، چشم‌انداز باغ کتاب از اجرای این راهبرد چیست و چه زمانی شاهد آغاز فعالیت مجموعه جدید خواهیم بود؟

با فراهم شدن مقدمات همکاری، شاهد آغاز فعالیت شعبه مجموعه کارستان بهارستان در باغ کتاب با محوریت خانواده و والدگری هستیم. این اقدام را نخستین گام عملیاتی در مسیر توسعه نسل سوم فضاهای کار اشتراکی و حمایت تخصصی از کسب‌وکارهای خلاق می‌دانیم.

تأکید می‌کنم که این مسیر به راه‌اندازی یک فضای جدید محدود نخواهد بود. راهبرد اصلی باغ توسعه تدریجی نقش باغ کتاب به‌عنوان پلتفرمی فعال در زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق و ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش است. باغ کتاب همچنان به مأموریت حمایتی خود پایبند بوده و تلاش خواهد کرد متناسب با تجربه‌های گذشته و ظرفیت‌های جدید، مدل‌های پیشرفته‌تری برای تحقق این مأموریت طراحی و اجرا کند.

در کنار حفظ ظرفیت‌های نسل دوم، اکنون در حال فراهم کردن زمینه شکل‌گیری نسل سومی هستیم که در آن هم‌افزایی تخصصی، تکمیل زنجیره ارزش و خلق ارزش افزوده، محور اصلی فعالیت خواهد بود.

امیدواریم آغاز فعالیت کارستان بهارستان در باغ کتاب، گام نخست موفقی در این مسیر باشد و بتوانیم در آینده شاهد توسعه این الگو در سایر حوزه‌های مرتبط با مأموریت باغ کتاب نیز باشیم.