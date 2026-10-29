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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

عارف: نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

عارف: نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

یزد- معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در پیشرفت کشور گفت: دستیابی به جایگاه برتر علمی و فناوری در منطقه، نیازمند برنامه‌ریزی از دوران ابتدایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف صبح پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه خیری دخترانه ۱۲ کلاسه بانو فرحناز طاهری در یزد، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید، اظهار کرد: توسعه علمی و فناوری کشور بر شناخت ظرفیت‌های ایران و توانمندی‌های نیروی انسانی استوار است و باید این ظرفیت‌ها را برای تحقق اهداف توسعه به کار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه خیران یزدی در توسعه فضاهای آموزشی افزود: یزد در سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در عرصه مدرسه‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی، از مشارکت خیران برخوردار بوده و تجربه این استان می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات خانواده شیشه‌بری در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه در یزد، تصریح کرد: ارزش اقدامات خیرخواهانه تنها به میزان دارایی هزینه‌شده نیست، بلکه بهره‌گیری از امکانات در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور، به این اقدامات معنا و ارزش بیشتری می‌بخشد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش راهبرد توسعه علم و فناوری در پیشرفت ایران گفت: دستاوردهای علمی کشور حاصل تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بلندمدت است و آثار این رویکرد را می‌توان در توانمندی‌های کشور در مواجهه با شرایط دشوار مشاهده کرد.

وی ادامه داد: با وجود برخورداری دشمن از امکانات و اطلاعات گسترده، اهدافی که در جریان حملات اخیر دنبال می‌شد، محقق نشد و یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، ظرفیت علمی و فناوری ایجادشده در کشور طی سال‌های گذشته بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم و هم‌زمانی آن با جنگ، بیان کرد: در کنار مدیریت شرایط پیش‌آمده، اجرای برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در آن نیز از مسئولیت‌های دولت بوده است.

عارف با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: منابع زیرزمینی با ظرفیت‌های جوانان و نوجوانان ایران قابل مقایسه نیستند؛ نیروی انسانی جوان کشور با برخورداری از انگیزه، نشاط و توانایی، مهم‌ترین پشتوانه توسعه در عرصه‌های مختلف به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه تحصیل خود در مدارس دولتی یزد افزود: آغاز مسیر پیشرفت علمی باید از مدرسه و سال‌های نخست تحصیل باشد و نمی‌توان بدون توجه به پایه‌های آموزش عمومی، انتظار دستیابی به جایگاه‌های برتر علمی و فناوری را داشت.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف بلند کشور و تقویت نقش‌آفرینی ایران در عرصه‌های مختلف، باید از دوره ابتدایی زمینه پرورش استعدادها را فراهم کرد و با تکیه بر توان جوانان، مسیر پیشرفت و پایداری کشور را ادامه داد.

کد مطلب 6993417

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