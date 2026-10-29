به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا بنی‌اسدی‌فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، در همایش روز ملی محیط‌بان با تأکید بر ضرورت ارتقای توان حرفه‌ای محیط‌بانان اظهار کرد: محیط‌بانان نگهبان زندگی و آینده مردم هستند و امروز گرد هم آمده‌ایم تا علاوه بر گرامیداشت این مناسبت، جایگاه محیط زیست در کشور و مأموریت خطیر و مقدس محیط‌بانان را مرور کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، به‌ویژه شینا انصاری، رئیس این سازمان، افزود: محیط‌بانان در اقصی نقاط کشور و در شرایط دشوار، از جمله تابستان‌های گرم و موقعیت‌های سخت، به انجام مأموریت خود می‌پردازند و در مسیر انجام این رسالت، حتی جان خود را نیز فدا می‌کنند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به اهمیت محیط زیست در زندگی مردم تصریح کرد: محیط زیست صرفاً به جنگل‌ها، کوه‌ها، رودخانه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه پیوندی ناگسستنی با سلامت، اقتصاد و معیشت جامعه دارد. هوای پاک، آب سالم، غذای پایدار و سلامت جسمی و روانی جامعه به محیط زیست سالم وابسته است.

بنی‌اسدی‌فر ادامه داد: اقتصاد، اشتغال، کشاورزی، گردشگری طبیعی، خدمات گرده‌افشانی و امنیت غذایی کشور به سلامت محیط زیست وابسته‌اند. آب و خاک از سرمایه‌های اساسی کشور هستند و پیشگیری از تخریب محیط زیست همواره کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های ناشی از آن است.

وی با اشاره به اهمیت محیط زیست در امنیت ملی و ثبات اجتماعی گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای عمومی است و همه آحاد جامعه در قبال آن مسئولیت دارند. طبیعت برای ادامه زندگی انسان خدمات ارزشمندی ارائه می‌دهد و حفاظت از آن نیازمند مشارکت همگانی است.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدهای زیست‌محیطی بیان کرد: امروز با چالش‌هایی همچون قاچاق حیات وحش، آلودگی، تخریب زیستگاه‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده مواجه هستیم؛ ازاین‌رو، مأموریت‌های محیط‌بانان نیز باید متناسب با این شرایط تغییر کند.

وی افزود: باید از مقابله سنتی با تخلفات به سمت پیشگیری، تحلیل، حضور هوشمندانه در عرصه و بهره‌گیری از روش‌های تخصصی‌تر، فناورانه‌تر و چندلایه حرکت کنیم. محیط‌بانان حافظ تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی کشور هستند و برای انجام این مأموریت به مهارت‌های متناسب با تهدیدهای جدید نیاز دارند.

بنی‌اسدی‌فر با تأکید بر ضرورت تعامل محیط‌بانان با جوامع محلی خاطرنشان کرد: محیط‌بانان امروز تنها با متخلفان مواجه نیستند، بلکه باید با روستاییان، عشایر، کشاورزان، گردشگران و رسانه‌ها نیز ارتباط مؤثر داشته باشند. تبدیل نیازها و دغدغه‌های جوامع محلی به همکاری، جلب مشارکت و ایجاد اعتماد، از الزامات موفقیت در حفاظت از محیط زیست است.

وی اضافه کرد: محیط‌بانان آینده علاوه بر مهارت‌های تخصصی، باید توانایی همراه‌سازی مردم را نیز داشته باشند؛ زیرا اجرای این مأموریت خطیر بدون مشارکت اجتماعی و همکاری مردم امکان‌پذیر نیست.

محیط‌بانان راویان تاریخ طبیعی کشور

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به اهمیت ثبت و انتقال تجربیات محیط‌بانان گفت: شما عزیزان تنها مأمور حفاظت نیستید، بلکه راویان تاریخ طبیعی این سرزمین نیز هستید. خاطرات و مشاهدات شما از شرایط زیست‌محیطی، چالش‌های میدانی و تجربه‌های حفاظتی، برای نسل‌های آینده ارزشمند است.

وی افزود: این تجربیات می‌تواند به‌عنوان یک نظام مستندسازی، موانع، فرصت‌ها و راهکارهای مدیریتی را روشن کند. برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌هایی از این دست و انتقال تجربیات محیط‌بانان، در ارتقای کیفیت اجرای مأموریت‌ها و تقویت اقتدار حرفه‌ای مجموعه حفاظت محیط زیست مؤثر است.

بنی‌اسدی‌فر با تأکید بر نقش اخلاق حرفه‌ای در فعالیت محیط‌بانان اظهار کرد: محیط‌بانان نمایندگان فرهنگ حفاظت، قانون در طبیعت و چهره سازمان در مواجهه با مردم هستند. رفتار حرفه‌ای و ارتباط مؤثر با جامعه می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را تقویت کند.

وی ادامه داد: ارزش کار محیط‌بانان صرفاً به دیده‌شدن آن وابسته نیست؛ حتی اگر نتیجه یک اقدام حفاظتی بلافاصله مشخص نشود، آثار آن در آینده کشور باقی می‌ماند و جامعه از آن بهره‌مند خواهد شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به ضرورت افزایش توان عملیاتی محیط‌بانان گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری و شرایط دشوار، اقدامات متناسب با امکانات موجود انجام شده است، اما برای ارتقای حرفه‌ای محیط‌بانان باید زمینه لازم نیز فراهم شود.

وی افزود: محیط‌بان ممکن است نخستین فردی باشد که با آتش‌سوزی، سیل یا حوادث مرتبط با حیات وحش مواجه می‌شود؛ بنابراین، لازم است پیش از وقوع بحران، آموزش‌های تخصصی مورد نیاز را فرا بگیرد.

بنی‌اسدی‌فر تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی ضروری است، اما آموزش‌ها باید به‌صورت تخصصی و در زمینه‌هایی همچون روش‌های نوین حفاظت، فناوری‌های جدید، شناخت قوانین، تصمیم‌گیری در شرایط دشوار و برقراری ارتباط مؤثر با مردم توسعه یابد.

وی با تأکید بر لزوم تجهیز محیط‌بانان به فناوری‌های نوین گفت: استفاده از دوربین‌ها، پهپادها، تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های هوشمند می‌تواند توان محیط‌بانان را در میدان افزایش دهد. همچنین باید دانش و تجربیات میدانی به سرمایه‌ای سازمانی، مستند و قابل انتقال تبدیل شود

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی و ایمنی محیط‌بانان اشاره کرد و گفت: بهبود رفاه، ایمنی و سلامت جسمی و روانی محیط‌بانان از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: محیط‌بانان در شرایط کاری دشواری فعالیت می‌کنند و لازم است متناسب با مسئولیت‌ها و شرایط مأموریتی آنان، برای بهبود حقوق و مزایا، تأمین تجهیزات ایمنی و فراهم‌کردن حمایت‌های لازم از سلامت جسمی و روانی اقدام شود.

بنی‌اسدی‌فر همچنین بر ضرورت تقویت قوانین و پیگیری قضایی تخلفات زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: برخورد قانونی با متخلفان و پیگیری مجازات‌های مربوط به جرائم محیط زیستی باید متناسب با اهمیت مأموریت حفاظت از طبیعت مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: محیط‌بانان ایران باید از آموزش متناسب با شأن لباس و مأموریت خود برخوردار باشند، در تراز تهدیدهای آینده تجهیز شوند و از حمایت‌های لازم برخوردار باشند. باید با امید و همکاری، از حفاظت واکنشی به حفاظت پیشگیرانه، از برخورد صرف به مشارکت و از ابزارهای سنتی به فناوری‌های هوشمند حرکت کنیم.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا تأکید کرد: حفاظت پایدار از محیط زیست بدون مشارکت گسترده مردم امکان‌پذیر نیست و هیچ سازمانی بدون همراهی جامعه نمی‌تواند در این مسیر به موفقیت پایدار دست یابد. اخلاق حرفه‌ای و اعتماد عمومی نیز از سرمایه‌های اصلی اجرای قوانین و تحقق مأموریت‌های حفاظتی است.