به گزارش خبرگزاری مهر، در ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، علاوه بر مجالس عزاداری هیأت‌ها، حسینیه‌ها و مساجد، نمایش‌های آیینی متعددی نیز در نقاط مختلف کشور با هدف بازنمایی مظلومیت و غربت بانوی دو عالم برگزار می‌شود.

نمایشواره «بانوی بی‌نشان» امسال برای بیست‌ویکمین سال متوالی با رویکرد «روضه‌ای به زبان هنر» در تهران برگزار می‌شود. سال گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از این نمایشواره بازدید کردند.

این نمایشواره با بازنمایی بخش‌هایی از تاریخ اسلام، تلاش می‌کند وقایع مربوط به زندگی و شهادت حضرت زهرا(س) را برای مخاطبان ملموس کند. بخش‌هایی با موضوع واقعه خیبر، شهر مدینه، خانه حضرت زهرا(س)، تدفین و تشییع نمادین ایشان، در کنار روایت‌هایی از حوادث معاصر، از جمله واقعه مدرسه میناب و اجتماعات شبانه، در این نمایشواره به نمایش گذاشته می‌شود.

نمایشواره «بانوی بی‌نشان» از ۱۱ تا ۲۲ آبان‌ماه، هر روز از ساعت ۱۸ در پنج سانس ۹۰ دقیقه‌ای در فرهنگسرای خاوران واقع در منطقه ۱۵ تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و تماشای این نمایشواره می‌توانند به نشانی www.banoyebineshan.ir مراجعه کنند. تماشای در این نمایشواره رایگان است و ثبت‌نام صرفاً برای رزرو تعداد نفرات در نظر گرفته شده در هر سانس است.

هدف این نمایشواره، پیوند دادن وقایع تاریخ اسلام با حوادث روز و نشان‌دادن امتداد برخی از این مفاهیم در زندگی امروز است. در همین راستا، بخشی از نمایش به حوادث جنگ‌های اخیر و شهادت رهبر انقلاب، شماری از مقامات، فرماندهان نظامی و مردم، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه میناب، اختصاص یافته است. افزوده‌شدن روایت این حوادث، از تفاوت‌های این دوره با دوره‌های گذشته نمایشواره به شمار می‌رود.

این نمایشواره به همت عزاداران حسینیه چهارده معصوم(ع)جامعه سیاوشانی‌ها برگزار می‌شود. برگزارکنندگان این برنامه معتقدند بازنمایی تصویری غربت اهل‌بیت(ع) می‌تواند به انتقال ملموس‌تر مفاهیم و مصائب ایام فاطمیه به مخاطبان کمک کند.