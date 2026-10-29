شهدی: حمایت از قهرمانان ورزشی باید در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شهدی، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته، با اشاره به نقش ورزش در توسعه و اعتلای شهرستان، اظهار کرد: قهرمانان ورزشی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی جامعه هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود، با بیان اینکه شاخص‌های توسعه شهرستان‌ها در گذر زمان تغییر کرده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، ظرفیت‌های اقتصادی لنگرود بیشتر با محصولاتی همچون برنج و چای شناخته می‌شد، اما امروزه ورزش نیز به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه و اقتدار شهرستان‌ها مطرح است.

وی با اشاره به جایگاه قهرمانان ورزشی در معرفی توانمندی‌های شهرستان و کشور در عرصه‌های بین‌المللی افزود: قهرمانان با حضور در میادین ورزشی جهانی، ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های جامعه خود را به نمایش می‌گذارند و از این رو، حمایت از آنان باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

شهدی با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان از جامعه ورزش و ورزشکاران افتخارآفرین بیان کرد: انتظار می‌رود مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی، توجه ویژه‌ای به قهرمانان ورزشی داشته باشند؛ چراکه این ورزشکاران نقش مهمی در ارتقای جایگاه شهرستان و کشور در عرصه بین‌المللی ایفا می‌کنند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش، از افتخارآفرینی مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته، تجلیل کرد گفت: کسب مدال نقره این ورزشکار در مسابقات ناگویا مایه افتخار شهرستان است.

گفتنی است، مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته که در مسابقات ناگویا موفق به کسب مدال نقره شد، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان در سالن جلسات اتاق اصناف لنگرود برگزار شد.