استاندارد یکی از عوامل مهم و اساسی در افزایش سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا زرندی صبح پنجشنبه در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و قائد عظیم‌الشأن و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: یکی از معیارهای مهم برای یک جامعه پیشرفته و مدرن، سرمایه اجتماعی است؛ چرا که جوامع برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی هستند.



وی با تأکید بر اینکه جامعه اسلامی با انطباق بر قوانین حاکم بر هستی و خلقت می‌تواند به مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین جوامع تبدیل شود، افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید سستی نکنید و از شکست‌ها نهراسید زیرا با داشتن ایمان راسخ، اراده قوی و پولادین، جامعه اسلامی برتر خواهد بود.



زرندی در ادامه به تبیین نقش سازمان استاندارد در تقویت سرمایه اجتماعی پرداخت و گفت: برای افزایش سرمایه اجتماعی نباید از دو مؤلفه مهم «مشارکت» و «اعتماد» غفلت کرد؛ دروازه حیات اجتماعی اعتماد است و مشارکت عمومی زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد پایدار میان مردم و تولیدکنندگان برقرار شود.



رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد نقش اساسی در ایجاد این دو مؤلفه بر عهده دارد و هرچقدر در تدوین قوانین، ضوابط و اعطای پروانه استاندارد دقت بیشتری شود، خروجی آن تولید کالاهای مرغوب‌تر و جلب بیشتر اقبال عمومی در سطوح شهری، استانی، کشوری و حتی جهانی خواهد بود.