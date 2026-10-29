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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

هشدار زرد هواشناسی قم درباره وزش باد شدید و بارش‌های رگباری

هشدار زرد هواشناسی قم درباره وزش باد شدید و بارش‌های رگباری

قم- کارشناس هواشناسی قم از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی‌های نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان قم از امروز پنجشنبه هفتم آبان تا جمعه هشتم آبان با افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق همراه با بارش باران خواهد بود.

وی افزود: امروز پنجشنبه آسمان استان در ابتدا قسمتی تا نیمه‌ابری است و به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی ساعات نیز افزایش سرعت باد و احتمال وقوع گردوخاک دور از انتظار نیست.

این کارشناس هواشناسی قم با بیان اینکه در برخی نقاط استان احتمال بارندگی وجود دارد، ادامه داد: با کاهش ابرها در ساعات امشب پنجشنبه، شرایط جوی به‌تدریج تغییر می‌کند و دمای هوای شهر قم در این روز به ۲۴ درجه سانتی‌گراد در گرم‌ترین ساعات و ۱۴ درجه در خنک‌ترین ساعات می‌رسد.


ترابیان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد گفت: عبور موج از تراز میانی جو و فعالیت سامانه بارشی همراه با جریان‌های همرفتی، زمینه‌ساز بروز ناپایداری‌های جوی در استان خواهد بود.

وی زمان آغاز فعالیت این سامانه را ظهر پنجشنبه هفتم آبان و پایان آن را اواخر وقت شنبه نهم آبان اعلام کرد و افزود: وزش باد نسبتاً شدید، بارش‌های رگباری باران و احتمال وقوع رعدوبرق از مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه است.

این کارشناس هواشناسی قم با بیان اینکه همه مناطق استان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند، اظهار کرد: تغییرات احتمالی وضعیت جوی در پیش‌بینی‌های روزهای آینده نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ترابیان درباره وضعیت جوی روز جمعه هشتم آبان نیز گفت: آسمان استان در این روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات شب افزایش ابر، تشدید سرعت باد و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

وی افزود: جهت وزش باد در روز جمعه غربی و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است و دمای هوای شهر قم نیز به ۲۵ درجه سانتی‌گراد در بیشینه و ۱۳ درجه در کمینه خواهد رسید.

این کارشناس هواشناسی قم در ادامه به وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: جمکران با ثبت دمای ۲۸.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر بوده است.

وی افزود: منطقه پلنگ‌دره نیز با ثبت دمای ۶.۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان قم را در این بازه زمانی تجربه کرده است.

کد مطلب 6993426

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