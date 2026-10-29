به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون در پیامی به مناسبت روز محیط بان، محیط‌بانان را پاسداران سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش دانست و گفت: ایثار، استقامت و مسئولیت‌پذیری این قشر، پشتوانه‌ای ارزشمند برای صیانت از میراث طبیعی فارس است.

وی با قدردانی از همیاران محیط زیست، دوستداران طبیعت، فعالان محیط زیستی و تشکل‌های مردم‌نهاد افزود: حفاظت مؤثر از محیط زیست بدون همراهی مردم و همدلی همه دلسوزان طبیعت امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره محیط‌بانان و مدافعان جان‌باخته محیط زیست، به خانواده‌های شهدای محیط‌بان و جان‌باختگان این عرصه ادای احترام کرد و بر ضرورت همدلی، تکریم و قدردانی از این خانواده‌ها تأکید داشت.

تاج‌گردون در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی، زمینه حفاظت از میراث طبیعی فارس و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.