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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

محیط‌بانان پشتوانه صیانت از میراث طبیعی کشور هستند

محیط‌بانان پشتوانه صیانت از میراث طبیعی کشور هستند

شیراز- مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با قدردانی از فداکاری محیط‌بانان، بر نقش مشارکت مردمی در صیانت از میراث طبیعی استان و ضرورت تکریم خانواده‌های شهدای محیط‌بان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون در پیامی به مناسبت روز محیط بان، محیط‌بانان را پاسداران سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش دانست و گفت: ایثار، استقامت و مسئولیت‌پذیری این قشر، پشتوانه‌ای ارزشمند برای صیانت از میراث طبیعی فارس است.

وی با قدردانی از همیاران محیط زیست، دوستداران طبیعت، فعالان محیط زیستی و تشکل‌های مردم‌نهاد افزود: حفاظت مؤثر از محیط زیست بدون همراهی مردم و همدلی همه دلسوزان طبیعت امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره محیط‌بانان و مدافعان جان‌باخته محیط زیست، به خانواده‌های شهدای محیط‌بان و جان‌باختگان این عرصه ادای احترام کرد و بر ضرورت همدلی، تکریم و قدردانی از این خانواده‌ها تأکید داشت.

تاج‌گردون در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی، زمینه حفاظت از میراث طبیعی فارس و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

کد مطلب 6993427

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