چیتیک فرهنگ ایرانی را به جهانیان معرفی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی محقق رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراسم بزرگداشت ویلیام چیتیک مولوی شناسی برجسته که عصر امروز در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد به تجلیل از مقام فکری این اندیشمند آمریکایی پرداخت.

دکتر محقق در آغاز به اهمیت تکریم از علم اشاره کرد و گفت: ما در این انجمن هر ماهه توانستیم مراسم بزرگداشت از یکی از عالمان برگزار کنیم و مجلس حاضر نود و یکمین مجلس ماست و شماری از این بزرگان مانند نقیب العطاس از مالزی و پرفسور ویلیام چیتیک اگر چه ایرانی نبودند اما به فرهنگ ایران خدمت کردند.

وی هدف از این مجالس را ضمن تاکید بر شرف ذاتی علم، آشنا کردن نسل جوان با ادب و فرهنگ این مملکت خواند و گفت : وقتی کسی با شوق فرهنگ ایران با علاقه به مولوی ، جامی، شبستری و ... در غربت زبان فارسی آموخته ومتون فارسی را احیا کرده است باید به نسل جوان معرفی شود.

دکتر محقق در ادامه به اهمیت پرورش فرهنگی و فکری تاکید کرد و گفت: استاد چیتیک و همسر گرامیشان پرفسور ساچیکوموراتا دو دانشمند توانا در فرهنگ و زبان فارسی هستند.



وی تاکید کرد : چهره هایی چون جامی، مولوی، شبستری از کسانی هستند که ایشان به جهانیان معرفی کرده اند. پرفسور چیتیک این شخصیتهای علمی ایرانی را که سراسر حکمت اند به جهان معرفی کرده است.

دکتر محقق سپس به جایگاه شیخ محمود شبستری در عرفان و حکمت اشاره کرد و در ادامه گفت: مطالب حکمی و عرفانی فراوانی در آثار این حکمای ما هستند که پرفسور چیتیک به خوبی آنها را دریافته و در گسترش آنها کمک کرده است.



دکتر محقق گفت: ما ایرانیها مفتخر هستیم که این عرفان قوی در فرهنگ ما وجود دارد و ما باید با برگزاری این مراسم جوانان را تشویق کنیم که در زنده نگه داشتن این فرهنگ بکوشیم .