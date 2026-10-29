به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان در استان مرکزی اظهار کرد: این آزمون با همت سازمان نظام مهندسی ساختمان، همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان و مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی، به‌صورت هم‌زمان در رشته‌های اصلی مهندسی و برخی صلاحیت‌های تخصصی برگزار شد.

وی افزود: بیش از ۳۳۰۰ نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی در این آزمون شرکت کردند که حدود ۸۰۰ نفر از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند و سایر شرکت‌کنندگان نیز از میان آقایان هستند.

استاندار مرکزی با اشاره به برگزاری آزمون در هفت رشته اصلی مهندسی ساختمان بیان کرد: علاوه بر این رشته‌ها، آزمون برخی صلاحیت‌های تخصصی از جمله ارزیابی‌های موضوع ماده ۲۷ و سایر صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده نیز به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اهمیت احراز صلاحیت حرفه‌ای مهندسان تصریح کرد: دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی برای ورود به فعالیت‌های حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت‌های تخصصی، باید الزامات قانونی مربوط را طی کنند و قبولی در آزمون‌های تخصصی، از جمله مسیرهای احراز صلاحیت در چارچوب مقررات نظام مهندسی ساختمان است.

وی ادامه داد: تسلط بر مقررات ملی ساختمان و مباحث تخصصی مرتبط، از الزامات فعالیت حرفه‌ای مهندسان به شمار می‌رود و این فرآیند کمک می‌کند تا خدمات طراحی، نظارت و اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت ارائه شود.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش نظام مهندسی ساختمان در توسعه و عمران استان گفت: این مجموعه یکی از بازوهای تخصصی و اجرایی در حوزه ساخت‌وساز است و بهره‌گیری از توان مهندسان دارای صلاحیت در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در ارتقای ایمنی و کیفیت بناها اهمیت اساسی دارد.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: رعایت مقررات ملی ساختمان و استفاده از ظرفیت مهندسان متخصص، زمینه ارتقای کیفیت ساخت‌وساز را فراهم می‌کند و آثار آن در افزایش مقاومت ساختمان‌ها در برابر زلزله، بهبود بهره‌وری انرژی و رعایت سایر الزامات فنی و ایمنی نمایان می‌شود.

وی گفت: تداوم این روند و تقویت نظارت بر اجرای ضوابط فنی، می‌تواند به افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، کاهش خسارات احتمالی و ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان منجر شود.