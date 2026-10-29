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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

موافقت با ۳۶ درخواست واگذاری و تمدید اجاره اراضی در فارس

موافقت با ۳۶ درخواست واگذاری و تمدید اجاره اراضی در فارس

شیراز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از بررسی ۴۶ پرونده در کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گودرزی در تشریح نتایج نشست کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی گفت: این جلسه با حضور اعضای اصلی کمیسیون در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برگزار شد و ۴۶ پرونده مرتبط با واگذاری اراضی و قراردادهای مربوط به آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های مطرح‌شده شامل درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید قراردادهای اجاره و انتقال قطعی بود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آن‌ها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در این نشست با ۱۶ مورد واگذاری اولیه و ۲۰ مورد تمدید قرارداد اجاره موافقت شد. همچنین سه پرونده انتقال قطعی به همراه تعیین و تأیید قیمت فروش بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

گودرزی با اشاره به بررسی سایر پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: درخواست‌های مرتبط با واگذاری اراضی و تمدید قراردادها باید از ابعاد مختلف بررسی و با ضوابط و مقررات قانونی تطبیق داده شوند؛ ازاین‌رو، این پرونده‌ها با حضور اعضای اصلی کمیسیون و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ در چارچوب وظایف قانونی خود، درخواست‌های مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی را بررسی می‌کند و تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها با هدف سامان‌دهی امور واگذاری اراضی، رسیدگی به درخواست متقاضیان و اتخاذ تصمیمات کارشناسی در چارچوب مقررات انجام می‌شود.

کد مطلب 6993437

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