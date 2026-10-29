موافقت با ۳۶ درخواست واگذاری و تمدید اجاره اراضی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود گودرزی در تشریح نتایج نشست کمیسیون ماده ۲۱ طرح‌های غیرکشاورزی گفت: این جلسه با حضور اعضای اصلی کمیسیون در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برگزار شد و ۴۶ پرونده مرتبط با واگذاری اراضی و قراردادهای مربوط به آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پرونده‌های مطرح‌شده شامل درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید قراردادهای اجاره و انتقال قطعی بود که پس از بررسی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره آن‌ها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در این نشست با ۱۶ مورد واگذاری اولیه و ۲۰ مورد تمدید قرارداد اجاره موافقت شد. همچنین سه پرونده انتقال قطعی به همراه تعیین و تأیید قیمت فروش بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

گودرزی با اشاره به بررسی سایر پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست بیان کرد: درخواست‌های مرتبط با واگذاری اراضی و تمدید قراردادها باید از ابعاد مختلف بررسی و با ضوابط و مقررات قانونی تطبیق داده شوند؛ ازاین‌رو، این پرونده‌ها با حضور اعضای اصلی کمیسیون و در چارچوب فرآیندهای قانونی رسیدگی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۲۱ در چارچوب وظایف قانونی خود، درخواست‌های مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی را بررسی می‌کند و تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها با هدف سامان‌دهی امور واگذاری اراضی، رسیدگی به درخواست متقاضیان و اتخاذ تصمیمات کارشناسی در چارچوب مقررات انجام می‌شود.