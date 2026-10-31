بهزاد داداش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت بازی با نساجی پس از باخت مقابل فولاد خوزستان گفت: شکست در فوتبال اتفاق عجیبی نیست. مهم ترین نکته اینجاست که باید خیلی زود شرایط تغییر کند و همه چیز در پرسپولیس تحت تأثیر یک باخت اتفاقی مقابل فولاد قرار نگیرد.

کارشناس فوتبال ایران افزود: نساجی در هفته های قبل نشان داده است فوتبال رو به جلویی بازی می کند. این موضوع به پرسپولیس کمک می کند تا بازی خودش را انجام دهد اما باید هرچه زودتر به گل ب سد تا از فشار کاذب خارج شود.

تارتار فرصت می‌خواهد

داداش‌زاده با حمایت از سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: مهدی تارتار مربی باسوادی است و با وجود مخالفت‌هایی که با حضورش در پرسپولیس وجود داشت، نتایج خوبی گرفته است. البته مقابل فولاد خوب بازی نکردیم و مستحق انتقاد هستیم. بازیکنان نباید به شکست عادت کنند و به نظر من تعویض‌ها هم اشتباه بود، اما باید اجازه بدهیم تارتار از تصمیم‌هایش دفاع کند و پاسخگوی عملکرد تیم باشد.

هفت بازیکن پرسپولیس و یک اشتباه بزرگ

وی در ارزیابی عملکرد فولاد نیز گفت: فولاد همیشه تیم خوبی بوده و مطهری هم مربی و آنالیزور توانمندی است. او شناخت خوبی از پرسپولیس داشت و حریف را به‌خوبی آنالیز کرده بود. صحبت او درباره اینکه تیمش از دقیقه ۶۰ توان بیشتری پیدا می‌کند نیز درست بود.

پیشکسوت پرسپولیس تأکید کرد: تارتار همجنان زمان می خواهد و به نظرم نباید تحت تأثیر یک تا دو باخت بود. او نیاز به زمان دارد تا بتواند اندیشه های خودش را تمام و کمال پیاده کند و پرسپولیس را روی نوار برده‌ای متوالی قرار دهد.

پرسپولیس هنوز شانس اصلی قهرمانی است

این پیشکسوت فوتبال در پایان تأکید کرد: پرسپولیس توان قهرمانی دارد، اما در خط دفاع با مشکلاتی روبه‌روست و به یک گلزن خوب هم نیاز دارد. این تیم باید تقویت شود و در عین حال از حمایت هواداران برخوردار باشد.

وی با اشاره به دیدار پیش روی سرخ‌پوشان مقابل نساجی خاطرنشان کرد: پرسپولیس باید در این بازی با تمرکز و آمادگی بیشتری وارد زمین شود تا بتواند هرچه زودتر به شرایط ایده‌آل برگردد. در این مقطع، آرامش و حمایت از تیم اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داد یک شکست، پرسپولیس را وارد حاشیه و بحران کند.