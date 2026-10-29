افت قیمت طلا به محدوده ۴ هزار دلار؛ سقوط نقره به کف ۱۱ ماهه

به گزارش مهر، بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس، قیمت طلا و نقره در معاملات روز پنجشنبه کاهش یافت؛ تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای تثبیت نرخ بهره، ابهام درباره مسیر آتی سیاست پولی و تداوم فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، بر روند این فلزات گران‌بها اثر گذاشته است.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا در معاملات لحظه‌ای با افت ۰.۹۳ درصدی به ۴ هزار و ۳۰ دلار و ۶ سنت رسید. نقره نیز با کاهش ۲.۰۸ درصدی در سطح ۵۲ دلار و ۸۲۸ هزارم سنت در هر اونس معامله می‌شود و به پایین‌ترین سطح ۱۱ ماه اخیر رسیده است.

فدرال رزرو آمریکا در تازه‌ترین تصمیم خود، مطابق انتظارات بازار، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد؛ با این حال، اظهارنظرهای محدود درباره مسیر آینده سیاست پولی و مخالفت دو مقام با تصمیم اتخاذشده که خواهان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره بودند، انتظارات برای احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرده است.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، همچنین از احتمال کاهش تعداد تصمیم‌گیری‌های این نهاد درباره نرخ بهره از هشت نوبت به شش نوبت در سال سخن گفته است؛ موضوعی که می‌تواند بر ابهامات سیاست پولی بیفزاید.

در ادامه، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) هستند؛ شاخصی که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای ارزیابی تورم به شمار می‌رود و می‌تواند نشانه‌های بیشتری درباره مسیر آتی نرخ بهره ارائه کند.

از سوی دیگر، تحولات دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا نیز مورد توجه بازارها قرار دارد. در این میان، تداوم قیمت‌های بالای نفت و فشارهای تورمی ناشی از آن، نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره را حفظ کرده است؛ عاملی که با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا و نقره، می‌تواند بر قیمت این فلزات فشار وارد کند.