  1. استانها
  2. زنجان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

اختصاص ۱۲ میلیارد تومان برای توسعه هوش مصنوعی در ورزش زنجان

اختصاص ۱۲ میلیارد تومان برای توسعه هوش مصنوعی در ورزش زنجان

زنجان- مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از اختصاص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در ورزش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدی‌پور روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از رؤسای هیئت‌های ورزشی استان، با قدردانی از تلاش فعالان این حوزه اظهار کرد: دستاوردهای ورزش استان در بخش‌های همگانی و قهرمانی، حاصل تلاش جمعی هیئت‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران، پیشکسوتان، خیران و سایر فعالان این عرصه است.

وی با اشاره به برنامه‌های برگزارشده برای تجلیل از خادمان ورزش استان افزود: در هفته‌های گذشته، مراسم تجلیل از مدیران ادوار گذشته، کارکنان اداره‌کل ورزش و جوانان و بازنشستگان برگزار شده است و تداوم این اقدامات را ادای وظیفه در قبال افرادی می‌دانیم که سال‌ها برای توسعه ورزش زنجان تلاش کرده‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با قدردانی از انجمن پیشکسوتان ورزش بیان کرد: پیشنهاد تجلیل از مدیران نیم‌قرن اخیر ورزش استان از سوی این انجمن مطرح شد و در همین راستا از ۱۲ تن از مدیران پیشین و تأثیرگذار ورزش زنجان قدردانی شد؛ اقدامی که فرصتی برای پاسداشت تلاش افرادی بود که در پایه‌گذاری و توسعه ورزش استان نقش داشته‌اند.

برگزاری بیش از ۳۰ میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در زنجان

محمدی‌پور با اشاره به عملکرد هیئت‌های ورزشی استان گفت: در شش ماه گذشته، بیش از ۳۰ میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در زنجان برگزار شده است که این دستاورد حاصل تلاش و پیگیری هیئت‌های ورزشی و همکاری مجموعه‌های مرتبط بوده است.

وی واگذاری میزبانی مسابقات به شهرستان‌هایی همچون طارم، خرم‌دره، ماهنشان و ایجرود را اقدامی مؤثر در راستای توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه متوازن ورزش دانست و افزود: این رویکرد علاوه بر تقویت ظرفیت‌های ورزشی شهرستان‌ها، زمینه افزایش مشارکت مردم و شناسایی استعدادهای جدید را فراهم می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تأکید بر نقش هیئت‌های ورزشی در پرورش ورزشکاران و نیروهای متخصص اظهار کرد: مربیان، سرمربیان و داورانی که امروز در رقابت‌های ملی، آسیایی و بین‌المللی حضور دارند، حاصل تلاش‌های زیربنایی و مستمر هیئت‌های ورزشی هستند.

وی با اشاره به عملکرد استان در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور افزود: سال گذشته ۴۲ تیم از زنجان به این رقابت‌ها اعزام شدند و با همراهی هیئت‌های ورزشی، رتبه کلی استان از جایگاه بیست‌ودوم به رتبه دهم کشور ارتقا یافت.

محمدی‌پور با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی هیئت‌های ورزشی در شرایط جنگی اظهار کرد: برخی هیئت‌ها از نخستین روزهای جنگ به‌صورت خودجوش وارد میدان شدند و با ارائه مشاوره، حضور میدانی و کمک‌های نقدی و غیرنقدی، از مردم و ورزشکاران حمایت کردند.

وی همچنین از مشارکت اعضای جامعه ورزش در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ایام محرم خبر داد و گفت: بیش از هزار نفر از اعضای جامعه ورزش در یکی از برنامه‌های مرتبط با این ایام حضور یافتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با قدردانی از خیران و حامیان مالی ورزش بیان کرد: برخی هیئت‌های ورزشی در یک سال گذشته موفق به جذب حمایت‌های مالی قابل‌توجهی شده‌اند که در مواردی میزان آن به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت خیران، شرکت‌های اقتصادی و حامیان بخش خصوصی می‌تواند در تأمین هزینه اعزام تیم‌ها، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران نقش مؤثری داشته باشد.

توسعه ورزش محله‌محور و گسترش فعالیت‌های ورزشی در روستاها

محمدی‌پور توسعه ورزش محله‌محور را از اولویت‌های مهم ورزش استان برشمرد و گفت: بسیاری از قهرمانان بزرگ کشور فعالیت خود را از محلات و فضاهای ساده ورزشی آغاز کرده‌اند؛ ازاین‌رو، هیئت‌های ورزشی باید با بهره‌گیری از ظرفیت بوستان‌ها، فضاهای عمومی و محلات، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنند.

وی افزود: رشته‌هایی همچون فوتبال، فوتسال، بسکتبال خیابانی، والیبال خیابانی و تنیس روی میز ظرفیت مناسبی برای توسعه در سطح محلات دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت‌های ورزشی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و از هیئت‌های ورزش روستایی و عشایری و ورزش‌های همگانی خواست با تقویت کمیته‌های مرتبط، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی این مناطق را فراهم کنند.

وی توسعه رشته‌های ورزشی ساحلی را نیز از دیگر ظرفیت‌های قابل‌توجه استان دانست و خواستار برنامه‌ریزی هیئت‌های دارای ظرفیت برای گسترش این رشته‌ها شد.

محمدی‌پور با تشریح برنامه‌های فناورانه اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان اظهار کرد: برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در ورزش، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از جمله کاربردهای پیش‌بینی‌شده برای این فناوری، تحلیل عملکرد ورزشکاران و ارائه اطلاعات دقیق‌تر به مربیان و سرمربیان است تا با استفاده از این داده‌ها، برنامه‌های تمرینی بهبود یابد و سطح آمادگی ورزشکاران ارتقا پیدا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه اجرای این طرح به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد، گفت: در مرحله نخست، تعدادی از هیئت‌های ورزشی به‌عنوان پایلوت انتخاب می‌شوند و در مراحل بعدی، هیئت‌های واجد شرایط نیز از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

وی از برگزاری نمایشگاه «عزت و پیشرفت» طی دو هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با محوریت ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی، جوانان و نخبگان برگزار می‌شود و حمایت از قهرمانان ملی و تقویت منابع مالی ورزش از اهداف اصلی آن است.

محمدی‌پور افزود: غرفه‌های این نمایشگاه به‌صورت رایگان در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار می‌گیرد و منابع حاصل از برگزاری آن، با هماهنگی‌های انجام‌شده، برای حمایت از اعزام‌های ورزشی و تجلیل از قهرمانان اختصاص خواهد یافت.

وی توسعه اقتصاد ورزش و افزایش مشارکت بخش خصوصی را از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان دانست و از رؤسای هیئت‌های ورزشی خواست شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات ورزشی و سایر مجموعه‌های اقتصادی علاقه‌مند به حمایت از ورزش را معرفی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اعزام ۲۴ ورزشکار این استان به بازی‌های آسیایی اظهار کرد: از تمامی ورزشکاران اعزامی، صرف‌نظر از کسب مدال، تجلیل خواهد شد و مدال‌آوران نیز مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.

وی تأکید کرد: حمایت از ورزشکاران نباید صرفاً به کسب مدال محدود شود، بلکه تلاش، پشتکار و حضور آنان در رقابت‌های معتبر نیز شایسته قدردانی است.

محمدی‌پور در ادامه بر ضرورت نظارت بر وضعیت بیمه ورزشی ورزشکاران تأکید کرد و گفت: عملکرد برخی باشگاه‌ها در زمینه بیمه ورزشکاران نیازمند بررسی و پیگیری بیشتری است؛ ازاین‌رو، رؤسای هیئت‌های ورزشی باید با همکاری واحد امور باشگاه‌های اداره‌کل و کارشناسان شهرستان‌ها، وضعیت پوشش بیمه‌ای ورزشکاران را بررسی کنند.

وی همچنین خواستار تجلیل هیئت‌های ورزشی از پیشکسوتان و قهرمانان رشته‌های مختلف شد و بر ضرورت انعکاس گسترده‌تر دستاوردهای ورزش استان در رسانه‌ها تأکید کرد.

تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی در هیئت‌های ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در کنار برنامه‌های ورزشی، خواستار تقویت کمیته‌های فرهنگی هیئت‌ها و توجه مستمر به رعایت ضوابط فرهنگی، از جمله موضوع عفاف و حجاب، شد.

وی با قدردانی از رؤسا و اعضای هیئت‌های ورزشی، مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و حامیان مالی اظهار کرد: توسعه ورزش استان در گرو همکاری همه بخش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است.

محمدی‌پور خاطرنشان کرد: حمایت از قهرمانان، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تقویت اقتصاد ورزش و گسترش فعالیت‌های ورزشی در شهرستان‌ها از محورهای اصلی برنامه‌های پیش‌روی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان است.

وی با اشاره به نقش جامعه ورزش در همراهی با مردم و ایفای مسئولیت اجتماعی، بر تداوم روحیه همدلی و خدمت تأکید کرد و شعار «ورزش، جان‌فدای ایران» را یادآور شد.

کد مطلب 6993440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها