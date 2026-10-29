سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه در تولید انار، اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در استان به یک‌هزار و ۳۱۵ هکتار می‌رسد و برآوردها از تولید ۲۰ هزار تن انار در سال جاری حکایت دارد.

وی افزود: شهرستان پاوه با حدود یک‌هزار هکتار باغ انار، بیشترین سهم را در تولید این محصول به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان جوانرود با ۱۳۶ هکتار و گیلانغرب با ۵۰ هکتار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تنوع ارقام انار در باغات استان بیان کرد: ارقام ملس ساوه، شیرین ساوه، شاروانی، قم، گلوباریک، مزله و برخی ارقام بومی و محلی در مناطق مختلف استان کشت می‌شوند که این تنوع، ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید و عرضه محصول متناسب با نیاز بازار فراهم کرده است.

ظرفیت اقلیمی کرمانشاه برای توسعه باغات انار

کریمی با بیان اینکه انار از محصولات سازگار با مناطق نیمه‌گرمسیری به شمار می‌رود، تصریح کرد: شرایط اقلیمی شهرستان‌های پاوه، جوانرود و گیلانغرب زمینه مناسبی برای پرورش این محصول فراهم کرده است و انار تولیدی پاوه نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه باغات انار در استان گفت: نیاز آبی نسبتاً پایین این محصول در مقایسه با برخی محصولات باغی، کیفیت مناسب و ظرفیت تولید موجود، از جمله عواملی است که توسعه کشت انار را به یکی از زمینه‌های قابل توجه در بخش باغبانی استان تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: توسعه باغات با استفاده از ارقام باکیفیت و پربازده در دستور کار قرار دارد و با توجه به تغییرات اقلیمی، انتخاب و معرفی ارقام مقاوم و سازگار با شرایط محیطی نیز مورد توجه است تا ضمن حفظ کیفیت محصول، پایداری تولید در سال‌های آینده افزایش یابد.

عرضه انار کرمانشاه در بازارهای داخلی و عراق

کریمی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بازار انار استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده انار تولیدی کرمانشاه در بازارهای داخلی عرضه می‌شود و بخشی از این محصول نیز به سایر استان‌های کشور و کشور عراق ارسال می‌شود.

وی توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری انار را یکی از نیازهای مهم این بخش دانست و افزود: در حال حاضر، انارهای درجه دو در بسیاری از موارد به روش‌های سنتی به رب انار تبدیل می‌شوند؛ در حالی که ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند زمینه استفاده بهینه از محصولات تولیدی را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه صنایع فرآوری علاوه بر افزایش ارزش افزوده محصول، در کاهش ضایعات، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی مناطق انارخیز استان نقش مؤثری خواهد داشت.

با توجه به ظرفیت تولید انار در کرمانشاه و جایگاه شهرستان پاوه در این حوزه، توسعه باغات استاندارد، حمایت از باغداران، معرفی ارقام سازگار با تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی می‌تواند مسیر افزایش درآمد کشاورزان و تقویت حضور انار استان در بازارهای داخلی و صادراتی را هموار کند.