به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی صبح پنجشنبه در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از کارکنان انتظامی، بر ضرورت تقویت جایگاه و افزایش عزت این مجموعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برخورداری از نعمت‌های الهی نیازمند توجه و شکرگزاری است، اظهار داشت: سلامت، تندرستی و حضور خانواده از جمله نعمت‌هایی هستند که گاهی در زندگی روزمره کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، درحالی‌که قدردانی از نعمت‌ها زمینه‌ساز افزایش برکت در زندگی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جایگاه خدمت در نظام جمهوری اسلامی، تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی را فرصتی برای کسب رضایت الهی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از کارکنان انتظامی با روحیه‌ای سالم و اعتقادی راسخ در مسیر خدمت به مردم فعالیت می‌کنند و برخی نیز در این مسیر، شهادت را آرزوی خود می‌دانند.

حجت‌الاسلام شیرازی با تأکید بر اهمیت پیوند میان مسئولیت‌های سازمانی و باورهای دینی افزود: ارزش خدمت را نمی‌توان صرفاً با معیارهای مادی سنجید؛ آنچه اهمیت دارد، انجام وظیفه برای رضای خداوند و جلب رضایت امام زمان(عج) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت مسکن کارکنان انتظامی اشاره کرد و گفت: در گذشته تعداد خانه‌های سازمانی در استان مازندران ۵۴ واحد بود، اما اکنون ساخت یک‌هزار و ۸۰۰ واحد در دستور کار قرار گرفته است. توسعه خانه‌های سازمانی در سطح کشور نیز با هدف کاهش مشکلات مسکن کارکنان دنبال می‌شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین بر مسئولیت فرماندهان در رسیدگی به مسائل و مشکلات نیروهای زیرمجموعه تأکید کرد و اظهار داشت: فرماندهان باید با کارکنان خود رفتاری همراه با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند و مشکلات آنان را همچون مسائل فرزندان خود پیگیری کنند.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی مراکز انتظامی در شرایط جنگی کشور تصریح کرد: در ارزیابی وضعیت موجود باید شرایط و محدودیت‌های فعلی را در نظر گرفت؛ بخشی از منابع و امکانات باید به بازسازی مراکز آسیب‌دیده اختصاص یابد تا این مجموعه‌ها پس از ترمیم، با شرایطی بهتر به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در ادامه، تقویت تقوا و پایبندی به دستورات الهی را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمت دانست و ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان، مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان نیروهای مسلح به‌تدریج کاهش یابد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان نیز از تلاش‌های سردار مفخمی، فرمانده انتظامی استان مازندران، در زمینه فعالیت‌های اعتقادی و معنوی قدردانی کرد و برای فرماندهان و کارکنان انتظامی آرزوی موفقیت و سربلندی داشت.