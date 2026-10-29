شکست ایران مقابل پرتغال در یک چهارم سطح B جام جهانی نونهالان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نونهالان ایران با شکست مقابل پرتغال از حضور در نیمه نهایی جام جهانی زیر ۱۵ سال بازماند.

این تیم امروز(پنجشنبه) در مرحله یک چهارم نهایی سطح B فستیوال و جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان مقابل پرتغال به زمین رفت.

نیمه اول این بازی با گل‌های حسام احمدلو(۷) و مهدی کولیوند(۱۸) دو بر یک تمام شد اما در ۲۰ دقیقه دوم پرتغالی‌ها ۲ گل دیگر به ثمر رساندند تا در نهایت با برتری ۳ بر ۲ به نیمه نهایی این سطح صعود کنند.

شاگردان مصطفی قنبرپور هم برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم سطح B باید رقابت‌های خود را پیگیری کنند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، علی اکبر قاسمی، امیر محمد مشفقی، عرفان سلمانی، حسام احمدلو و مهدی کولیوند ترکیب اصلی تیم زیر ۱۵ سال کشورمان در این مسابقه را تشکیل دادند.