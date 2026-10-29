تأمین آب استان یزد در افق ۱۴۳۰ به انتقال آب از خارج حوزه وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی در طرح رینگ آب شهر یزد، که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به وضعیت تأمین آب استان اظهار کرد: در حال حاضر، سالانه حدود ۱۴۸ میلیون مترمکعب آب برای شرب مردم استان مصرف می‌شود که حدود ۶۰ میلیون مترمکعب آن از خط انتقال کوهرنگ و ۸۶ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش نیاز آبی استان در افق ۱۴۳۰ افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، نیاز آب شرب یزد در این افق به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید و برای تأمین این میزان آب، چاره‌ای جز انتقال آب از خارج حوزه وجود ندارد.

استاندار یزد با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب از خرسان و دریای عمان برای جبران کمبود آب استان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، انتقال آب مورد توجه قرار گرفته است.

بابایی ادامه داد: با اجرای این طرح‌های انتقالی، امکان جبران بخش مهمی از کمبود آب استان در افق ۱۴۳۰ فراهم خواهد شد؛ هرچند در شرایط کنونی نیز تأمین آب در روزهای اوج مصرف تابستان با مشکلاتی همراه است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب گفت: با همکاری نمایندگان استان، به‌ویژه در دو سال گذشته، پیگیری‌های متعددی برای رفع موانع این طرح‌ها انجام شده است.

استاندار یزد با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان چهار استان خاطرنشان کرد: در پی این نشست، برخی از مسائل مربوط به اجرای طرح‌ها پیگیری شده و مکاتبات لازم برای طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز نیز در حال انجام است.

بابایی درباره تأمین مالی طرح انتقال آب از خرسان نیز بیان کرد: برای تأمین منابع مالی این طرح اقداماتی در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای آن را تسریع کنیم.

وی همچنین با اشاره به طرح انتقال آب دریا به یزد گفت: مسیر انتقال آب از دریا به استان، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، با موانعی روبه‌رو شده است. در همین راستا، همراه با نماینده مردم یزد در مجلس، موضوع تأمین اعتبار این طرح را پیگیری کردیم و برای بخشی از آن، تأمین هفت همت اعتبار مورد موافقت قرار گرفته است.

استاندار یزد ابراز امیدواری کرد با حمایت‌های صورت‌گرفته و تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمینه اجرای این بخش از طرح انتقال آب دریا به یزد فراهم شود.