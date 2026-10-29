به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان مبارکه و شهر طالخونچه، ضمن افتتاح چند پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی، در آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شماره ۲ شرکت نسیم عمران طالقان‌جی حضور یافت و عملیات اجرایی نیروگاه شماره ۳ این مجموعه را نیز آغاز کرد.

در این سفر، نیروگاه خورشیدی شماره ۲ طالخونچه، زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای این شهر و درمانگاه شبانه‌روزی مهوا در مبارکه به بهره‌برداری رسیدند؛ طرح‌هایی که در حوزه‌های انرژی، ورزش و سلامت اجرا شده‌اند و بخشی از نیازهای زیرساختی منطقه را هدف قرار می‌دهند.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید برق، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی از محورهای اصلی سخنان استاندار اصفهان در این برنامه‌ها بود.

جمالی‌نژاد با اشاره به شرایط دشوار کشور و ضرورت تداوم فعالیت‌های عمرانی، بر اهمیت اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی تأکید کرد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از راهکارهای مهم برای کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی بر صنایع استان دانست.

هدف‌گذاری اصفهان برای احداث ۵ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی

استاندار اصفهان در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های خورشیدی طالخونچه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی اظهار کرد: استان اصفهان با هدف‌گذاری احداث پنج هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال، به دنبال کاهش ناترازی انرژی و حمایت از فعالیت صنایع است؛ هدفی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم می‌تواند با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی افزود: پروژه‌هایی که با حضور و سرمایه‌گذاری مردم شکل می‌گیرند، علاوه بر ارزش اقتصادی و توسعه‌ای، موجب تقویت همدلی اجتماعی و پیوند بیشتر مردم با روند پیشرفت منطقه می‌شوند.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه استان اصفهان در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، ناآرامی‌ها، ناترازی انرژی و نیازهای زیرساختی مواجه بوده است، تصریح کرد: با وجود این شرایط دشوار، روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در استان متوقف نشده و در برخی حوزه‌ها حتی شتاب بیشتری گرفته است.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های در دست اجرا در استان گفت: طی یک سال گذشته، پروژه‌های متعددی در بخش‌های مختلف زیرساختی تعریف شده، عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا به بهره‌برداری رسیده‌اند و این روند در مناسبت‌های مختلف ملی و استانی ادامه دارد.

استاندار اصفهان همچنین اجرای طرح‌های انتقال آب، پروژه‌های مرتبط با منابع آبی و سایر طرح‌های توسعه‌ای را بخشی از اقدامات انجام‌شده در مسیر تقویت زیرساخت‌های استان عنوان کرد.

جمالی‌نژاد توسعه انرژی خورشیدی را از اولویت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: تحقق هدف احداث پنج هزار و ۷۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی تا پایان سال، به تلاش گسترده، سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: اصفهان در زمینه توسعه انرژی خورشیدی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده داشته باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به اعلام آمادگی یکی از سرمایه‌گذاران برای احداث پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در شهرستان، این موضوع را نشانه‌ای از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در منطقه دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای استان اصفهان اهمیتی دوچندان دارد، اظهار کرد: اصفهان سهم قابل‌توجهی از صنایع کشور را در خود جای داده و به همین دلیل، از استان‌های پرمصرف در حوزه انرژی به شمار می‌رود.

جمالی‌نژاد افزود: ناترازی انرژی آسیب‌های جدی به فعالیت صنایع استان وارد می‌کند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند در کاهش این مشکلات و تأمین پایدارتر انرژی نقش مؤثری داشته باشد.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شماره ۲ و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه شماره ۳

در جریان سفر استاندار اصفهان به طالخونچه، آیین بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شماره ۲ شرکت نسیم عمران طالقان‌جی با حضور جمالی‌نژاد، فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، نیروگاه خورشیدی شماره یک این شرکت با ظرفیت تولید ۲۱ مگاوات برق و سرمایه‌گذاری به ارزش چهار هزار میلیارد ریال به مدار وارد شده است. این نیروگاه در افزایش ظرفیت تولید برق استان اصفهان و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نقش دارد.

نیروگاه شماره ۲ این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع احداث شده و در طراحی آن از سازه‌های ردیاب خورشیدی تک‌محور استفاده شده است. این فناوری با امکان دنبال کردن مسیر حرکت خورشید، به بهبود عملکرد سامانه‌های تولید برق و افزایش بهره‌وری تجهیزات کمک می‌کند.

اجرای این طرح با سرمایه‌گذاری شرکت عمران طالقان‌جی و حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید اصفهان انجام شده است.

هم‌زمان با بهره‌برداری از نیروگاه شماره ۲، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی شماره ۳ طالخونچه نیز با حضور استاندار اصفهان، فرماندار، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز عملیات اجرایی نیروگاه شماره ۳ در شرایطی انجام شد که نیروگاه شماره ۲ این مجموعه نیز به بهره‌برداری رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه انرژی خورشیدی و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه طالخونچه است.

بهره‌برداری از نیروگاه شماره ۲ و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه شماره ۳، در کنار هدف‌گذاری کلان استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید برق پاک و تقویت زیرساخت‌های انرژی تأکید دارد.

مشارکت مردمی؛ ظرفیت توسعه زیرساخت‌های منطقه

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را یکی از ویژگی‌های مهم طرح‌های توسعه‌ای دانست و گفت: ارزش چنین پروژه‌هایی تنها به میزان سرمایه‌گذاری یا ظرفیت تولید انرژی محدود نمی‌شود، بلکه حضور مردم و مشارکت مستقیم آنان در اجرای طرح‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمالی‌نژاد با اشاره به تجربه مشارکت خیران در مدرسه‌سازی اظهار کرد: زمانی که یک خیر به‌تنهایی برای ساخت مدرسه اقدام می‌کند، اقدامی ارزشمند انجام می‌دهد؛ اما هنگامی که شمار زیادی از مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و برای ساخت یک مدرسه مشارکت می‌کنند، علاوه بر نتیجه عمرانی، پیوند اجتماعی و همدلی بیشتری نیز شکل می‌گیرد.

وی افزود: همین موضوع درباره پروژه‌های زیرساختی و نیروگاه‌های خورشیدی نیز صدق می‌کند و مشارکت مردم می‌تواند به تقویت ارتباط اجتماعی و افزایش همراهی شهروندان با طرح‌های توسعه‌ای منجر شود.

استاندار اصفهان با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز، از جمله ملااحمدی، به نقش مؤثر مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان مشارکت خیران در پروژه‌های مدرسه‌سازی استان از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون رسیده است.

وی این میزان مشارکت را نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجتماعی استان برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانست و بر ضرورت استفاده از این ظرفیت در سایر حوزه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید کرد.

جمالی‌نژاد همچنین با قدردانی از سرمایه‌گذاران و عوامل اجرایی نیروگاه خورشیدی طالخونچه، این پروژه را نمونه‌ای از مشارکت عملی مردم در توسعه زیرساخت‌های کشور عنوان کرد و خواستار گسترش چنین تجربه‌هایی در دیگر شهرستان‌های استان شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان مبارکه و شهر طالخونچه در حوزه‌های مختلف، از جمله ورزش، فعالیت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد که با حمایت مسئولان محلی و استانی، زمینه توسعه و تکمیل طرح‌های خورشیدی و حضور گسترده‌تر مردم در پروژه‌های مشارکتی فراهم شود.

استاندار اصفهان در پایان با قدردانی از مجموعه شورای تأمین، مدیران شهرستان، فرماندار و سایر مسئولان و دست‌اندرکاران، از مردم منطقه و سرمایه‌گذارانی که برای اجرای این طرح پیش‌قدم شده‌اند، تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد نیروگاه خورشیدی طالخونچه به الگویی موفق برای گسترش سرمایه‌گذاری مردمی و توسعه انرژی‌های پاک در دیگر مناطق استان تبدیل شود.

افتتاح زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای طالخونچه

در ادامه برنامه‌های سفر استاندار اصفهان، زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای طالخونچه با حضور جمالی‌نژاد، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرعامل فولاد مبارکه، ورزشکاران افتخارآفرین پارالمپیک و جمعی از مردم ورزش‌دوست این شهر افتتاح شد.

تبدیل زمین چمن این ورزشگاه به چمن طبیعی با مشارکت و همراهی مردم محلی انجام شده است؛ اقدامی که جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و نقش مؤثر مشارکت شهروندان در توسعه امکانات ورزشی منطقه به شمار می‌رود.

ورزشگاه شهدای طالخونچه یکی از ظرفیت‌های ورزشی این شهر محسوب می‌شود و فراهم شدن امکانات مناسب‌تر در آن می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر ورزشکاران، پرورش استعدادهای جوان و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را فراهم کند.

افتتاح زمین چمن طبیعی، علاوه بر ارتقای امکانات ورزشی شهر، فرصت مناسبی برای افزایش فعالیت‌های ورزشی جوانان و فراهم کردن شرایط بهتر برای تمرین ورزشکاران ایجاد می‌کند.

حضور ورزشکاران افتخارآفرین پارالمپیک در این مراسم نیز بر اهمیت توجه به ورزش قهرمانی و استفاده از ظرفیت چهره‌های موفق ورزشی برای تشویق نسل جوان به فعالیت‌های ورزشی تأکید داشت.

مشارکت مردم در اجرای این پروژه، نمونه‌ای از همراهی شهروندان در توسعه زیرساخت‌های محلی است؛ ظرفیتی که در صورت استمرار می‌تواند به اجرای طرح‌های مشابه در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی کمک کند.

زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای طالخونچه در کنار نیروگاه‌های خورشیدی و سایر پروژه‌های افتتاح‌شده در این سفر، بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای منطقه را تشکیل می‌دهد؛ برنامه‌هایی که برای دستیابی به نتایج پایدار، به نگهداری مناسب زیرساخت‌ها و تداوم حمایت‌های اجرایی نیاز دارند.

افتتاح درمانگاه شبانه‌روزی در مبارکه

در بخش دیگری از برنامه‌های سفر استاندار اصفهان به شهرستان مبارکه، درمانگاه شبانه‌روزی مهوا با حضور مهدی جمالی‌نژاد افتتاح شد.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح این مرکز درمانی با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار کشور و وضعیت متأثر از جنگ، تاکنون حدود یک‌هزار و ۸۰۰ پروژه در استان افتتاح شده است و این روند به‌صورت هفتگی ادامه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدمت‌رسانی به مردم افزود: پیشبرد پروژه‌ها و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف در شرایط دشوار، بیانگر ضرورت حفظ پویایی دستگاه‌های اجرایی و تداوم اقدامات توسعه‌ای در استان است.

جمالی‌نژاد با قدردانی از مشارکت شهرداری مبارکه و بخش خصوصی در احداث درمانگاه شبانه‌روزی مهوا، این اقدام را شایسته تقدیر دانست و بر اهمیت همکاری مجموعه مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم تأکید کرد.

وی مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری را عاملی مؤثر در افزایش توان اجرایی، تسریع در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و پاسخ‌گویی بهتر به مطالبات شهروندان دانست.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه خدمات حوزه سلامت بیان کرد: توسعه مراکز درمانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و کاهش بخشی از مشکلات دسترسی به خدمات درمانی مؤثر باشد.

افتتاح درمانگاه شبانه‌روزی مهوا در مبارکه، در کنار سایر پروژه‌های عمرانی و خدماتی، اهمیت توسعه زیرساخت‌های عمومی و استفاده از ظرفیت همکاری میان بخش‌های مختلف را برجسته می‌کند.

مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در اجرای این پروژه نیز نشان می‌دهد که همکاری میان مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای خدماتی شهروندان نقش‌آفرین باشد.

توسعه مراکز درمانی، به‌ویژه مراکزی که خدمات شبانه‌روزی ارائه می‌کنند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند دسترسی شهروندان به خدمات پزشکی را در ساعات مختلف شبانه‌روز تسهیل کند؛ البته میزان اثرگذاری این مرکز بر نیازهای درمانی منطقه به ظرفیت خدمات، امکانات و نحوه فعالیت آن بستگی دارد.

تداوم اجرای پروژه‌ها در شرایط دشوار

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های عمرانی و خدماتی استان، افتتاح پروژه‌های مختلف در شرایط دشوار را نشانه‌ای از ادامه تلاش دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم دانست.

وی با اشاره به افتتاح حدود یک‌هزار و ۸۰۰ پروژه در استان اصفهان گفت: روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت هفتگی ادامه دارد و دستگاه‌های اجرایی باید با حفظ پویایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را دنبال کنند.

در جریان سفر صبح پنجشنبه استاندار اصفهان به شهرستان مبارکه و شهر طالخونچه، طرح‌هایی در حوزه تولید برق خورشیدی، خدمات درمانی و امکانات ورزشی افتتاح شد و عملیات اجرایی یک پروژه جدید انرژی نیز آغاز شد.

بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی شماره ۲ طالخونچه، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه شماره ۳، افتتاح زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای طالخونچه و بهره‌برداری از درمانگاه شبانه‌روزی مهوا، محورهای اصلی این برنامه‌ها را تشکیل دادند.

این پروژه‌ها از نظر حوزه فعالیت، اهداف متفاوتی دارند؛ نیروگاه‌های خورشیدی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به کاهش ناترازی انرژی اجرا می‌شوند، درمانگاه مهوا در مسیر توسعه خدمات سلامت قرار دارد و زمین چمن طبیعی ورزشگاه شهدای طالخونچه نیز با هدف ارتقای امکانات ورزشی شهر به بهره‌برداری رسیده است.

در مجموع، برنامه‌های این سفر بر اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تقویت مشارکت مردمی و توسعه خدمات عمومی تأکید داشت؛ موضوعاتی که تحقق اهداف آنها مستلزم استمرار اجرای طرح‌ها، تأمین منابع مالی و توجه به نیازهای واقعی شهروندان در شهرستان مبارکه و دیگر مناطق استان اصفهان است.