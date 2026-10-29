به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی شفیعی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در رویداد تخصصی صبا با محوریت آموزش واسطه گری در ازدواج اظهار کرد: امروز موضوع جمعیت مسئله اصلی و اولویت اول کشور است که رابطه ازدواج با این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: شاید مسئولیتی که با جوان ها بیشتر در ارتباط هستند، نیاز و ضرورت ازدواج در بین آن ها را بیشتر احساس کنند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، خلأ واسطه گری ازدواج یا خلأ واسطه درست باعث می شود موضوع تشکیل خانواده به تعویق بیفتد که آسیب آن بر کسی پوشیده نیست که اداره تبلیغات اسلامی خوزستان این نیاز را احساس کرد و در این راستا گام برداشت لذا قدردان آن ها هستیم.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال توفیقات ما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را روزافزون کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد تخصصی صبا به همت اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان و با همراهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اداره کل ورزش و جوانان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی اهواز در دانشکده بهداشت این دانشگاه برگزار شد.