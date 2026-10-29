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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

روشنایی محور خلیج فارس نظرآباد در آستانه اجرا

روشنایی محور خلیج فارس نظرآباد در آستانه اجرا

نظرآباد _ فرماندار نظرآباد از اجرای قریب‌الوقوع طرح روشنایی محور خلیج فارس خبر داد و گفت: این پروژه در پاسخ به مطالبه چندین‌ساله شهروندان و با هدف ارتقای ایمنی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، از آغاز قریب‌الوقوع پروژه روشنایی محور خلیج فارس در محدوده میدان امام حسین(ع) تا زیرگذر خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان بازدید مشترک با مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از محورهای مواصلاتی شهرستان، درباره اجرای این پروژه تصمیم‌گیری شد.

فرماندار نظرآباد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ارتقای ایمنی راه‌های شهرستان بیان کرد: بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش ایمنی تردد و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های پیگیری‌شده در حوزه راه‌های مواصلاتی نظرآباد است.

شمیرانی ادامه داد: اجرای روشنایی محور خلیج فارس به بهبود دید رانندگان در ساعات شب، کاهش مخاطرات احتمالی و تسهیل عبور و مرور شهروندان کمک می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات عمومی گفت: ارتقای ایمنی راه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال می‌شود تا زمینه بهبود شرایط تردد شهروندان فراهم شود.

کد مطلب 6993458

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