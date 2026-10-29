به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، این آیین علمی با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا و انجمن حکمت و فلسفه ایران و با محوریت «تأملات نظری درباره میهن‌دوستی» برگزار خواهد شد.

روز جهانی فلسفه فرصتی برای تأمل در مسائل بنیادین فلسفی و گفت‌وگو درباره نقش اندیشه در شناخت انسان و جهان است. برگزاری این همایش نیز زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها و بررسی ابعاد نظری و فلسفی میهن‌دوستی فراهم می‌کند.

این همایش روز یکشنبه، اول آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر درباره برنامه‌ها و سخنرانان این مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد.