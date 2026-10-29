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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

برگزاری همایش «تأملات نظری درباره میهن‌دوستی» در روز جهانی فلسفه

برگزاری همایش «تأملات نظری درباره میهن‌دوستی» در روز جهانی فلسفه

همایش «تأملات نظری درباره میهن‌دوستی» هم‌زمان با روز جهانی فلسفه، یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵، در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، این آیین علمی با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا و انجمن حکمت و فلسفه ایران و با محوریت «تأملات نظری درباره میهن‌دوستی» برگزار خواهد شد.

روز جهانی فلسفه فرصتی برای تأمل در مسائل بنیادین فلسفی و گفت‌وگو درباره نقش اندیشه در شناخت انسان و جهان است. برگزاری این همایش نیز زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها و بررسی ابعاد نظری و فلسفی میهن‌دوستی فراهم می‌کند.

این همایش روز یکشنبه، اول آذرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر درباره برنامه‌ها و سخنرانان این مراسم متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6993459
سیده فاطمه سادات کیایی

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