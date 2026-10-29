به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر پنج‌شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشگران حوزه صنعت و تولید و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل ویژگی‌های خاص خود همواره توقعات بالایی را متوجه خود می‌بیند و باید در همه حوزه‌ها پیش‌قدم و پیش‌قراول باشد که این توقعی به‌جا و مایه افتخار است.

استاندار خراسان رضوی استاندارد را یکی از ارکان اصلی اعتماد میان مردم و سیستم تولید خواند و افزود: ملزم و مکلف هستیم امنیت روانی و غذایی مردم را تامین کنیم و در دنیای امروز و بازار رقابتی صادرات، کیفیت دیگر گزینه‌ای قابل عبور نیست.

وی با اشاره به جایگاه کالاهای خراسانی و ایرانی در کشورهای منطقه و حوزه تمدنی خراسان بزرگ تصریح کرد: اینکه در سفرهای خارجی مسئولان عالی‌رتبه کشور به نیکی از کیفیت و تاثیرگذاری داروها و کالاهای ایرانی یاد می‌کنند، نشان‌دهنده برندینگ و اعتبار ارزشمندی است که حاصل زحمات فعالان این عرصه بوده و مدیریت استان مصمم است هر مانعی را از این مسیر بردارد.

مظفری در ادامه به موضوع مهم اعتبارات مالیاتی و فرصت استثنایی تبصره ۱۱ ماده ۱۳ قانون تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: طبق این قانون، هزینه‌کرد واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه تحقیق و توسعه و پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌ها، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول در نظر گرفته می‌شود و خوشبختانه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی در این زمینه رتبه اول کشور را کسب کرده‌اند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان در کشور برای این حوزه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: سهم استان خراسان رضوی از این اعتبار باید حداقل به ۱۰ درصد یعنی معادل ۸ هزار میلیارد تومان برسد که رقم بسیار مطلوبی برای پژوهش، تحقیق و استانداردسازی محصولات واحدهای صنعتی است؛ لذا تشکیل کارگروه رصد و پایش برای پذیرش، ارزیابی و اجرای بهینه این طرح‌ها ضروری است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار واحد صنعتی در استان و اینکه بیش از ۹۰ درصد اقتصاد خراسان رضوی متکی بر بخش خصوصی است، ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی و تلاش همگانی، الگویی مناسب برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیز کشور ارائه شود.