به گزارش خبرنگار مهر، امیر امیرگان صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روانی و افزایش نشاط اجتماعی، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های ورزشی بانوان تأکید کرد.

وی با قدردانی از میزبانی سازمان بهزیستی کشور و همکاری دستگاه‌های مشارکت‌کننده، از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت ورزش و جوانان و سایر مجموعه‌های همکار، اظهار کرد: برگزاری این رویداد حاصل تلاش مشترک مسئولان، عوامل اجرایی و فعالان ورزش محلات است که برای فراهم‌کردن زمینه حضور و رقابت ورزشکاران تلاش کرده‌اند.

رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با وزیر ورزش و جوانان و انجمن ملی داژبال ایران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اعضای تیم ملی داژبال بانوان از میان ورزشکاران حاضر در این مسابقات انتخاب می‌شوند تا استعدادهای برتر فرصت حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را پیدا کنند.

امیرگان ادامه داد: در صورت فراهم‌شدن مقدمات و دریافت مجوزهای لازم، زمینه اعزام تیم ملی داژبال بانوان به رقابت‌های پیش‌رو در کشورهای تایلند و دانمارک فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نمایندگی کشور در مسابقات بین‌المللی تصریح کرد: بانوان منتخب باید با تکیه بر توانمندی، تلاش، اخلاق ورزشی و روحیه قهرمانی، نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشند و برای افتخارآفرینی در میادین جهانی تلاش کنند.

گدستیار وزیر ورزش و جوانان همچنین مسابقات ورزش محلات را بستری برای تقویت مهارت‌های فردی و گروهی، گسترش رقابت سالم و افزایش همبستگی اجتماعی دانست و گفت: برگزاری این رقابت‌ها در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر اصول اخلاق ورزشی می‌تواند به رشد شرکت‌کنندگان و توسعه ورزش کشور کمک کند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده ورزش در زندگی فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی تنها به کسب مدال و عنوان محدود نمی‌شود، بلکه در تقویت سلامت جسم و روان، خودسازی و افزایش نشاط عمومی نیز نقش دارد؛ ازاین‌رو توسعه ورزش همگانی و فراهم‌کردن فرصت مشارکت برای اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

امیرگان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و عوامل اجرایی این رویداد، ابراز امیدواری کرد مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات به شناسایی استعدادهای جدید، افزایش مشارکت ورزشی بانوان و فراهم‌شدن فرصت‌های بیشتر برای حضور آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی منجر شود.