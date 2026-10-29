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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

انتخاب اعضای تیم ملی داژبال بانوان از رقابت‌های قهرمانی محلات

انتخاب اعضای تیم ملی داژبال بانوان از رقابت‌های قهرمانی محلات

بابلس- رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و دستیار وزیر ورزش و جوانان ازانتخاب اعضای تیم ملی داژبال بانوان از میان شرکت‌کنندگان مسابقات قهرمانی محلات منطقه یک کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امیرگان صبح پنجشنبه در آیین افتتاحیه مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور، با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روانی و افزایش نشاط اجتماعی، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های ورزشی بانوان تأکید کرد.

وی با قدردانی از میزبانی سازمان بهزیستی کشور و همکاری دستگاه‌های مشارکت‌کننده، از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت ورزش و جوانان و سایر مجموعه‌های همکار، اظهار کرد: برگزاری این رویداد حاصل تلاش مشترک مسئولان، عوامل اجرایی و فعالان ورزش محلات است که برای فراهم‌کردن زمینه حضور و رقابت ورزشکاران تلاش کرده‌اند.

رئیس قرارگاه محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با وزیر ورزش و جوانان و انجمن ملی داژبال ایران افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اعضای تیم ملی داژبال بانوان از میان ورزشکاران حاضر در این مسابقات انتخاب می‌شوند تا استعدادهای برتر فرصت حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را پیدا کنند.

امیرگان ادامه داد: در صورت فراهم‌شدن مقدمات و دریافت مجوزهای لازم، زمینه اعزام تیم ملی داژبال بانوان به رقابت‌های پیش‌رو در کشورهای تایلند و دانمارک فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نمایندگی کشور در مسابقات بین‌المللی تصریح کرد: بانوان منتخب باید با تکیه بر توانمندی، تلاش، اخلاق ورزشی و روحیه قهرمانی، نمایندگانی شایسته برای جمهوری اسلامی ایران باشند و برای افتخارآفرینی در میادین جهانی تلاش کنند.

گدستیار وزیر ورزش و جوانان همچنین مسابقات ورزش محلات را بستری برای تقویت مهارت‌های فردی و گروهی، گسترش رقابت سالم و افزایش همبستگی اجتماعی دانست و گفت: برگزاری این رقابت‌ها در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر اصول اخلاق ورزشی می‌تواند به رشد شرکت‌کنندگان و توسعه ورزش کشور کمک کند.

وی با اشاره به ابعاد گسترده ورزش در زندگی فردی و اجتماعی خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی تنها به کسب مدال و عنوان محدود نمی‌شود، بلکه در تقویت سلامت جسم و روان، خودسازی و افزایش نشاط عمومی نیز نقش دارد؛ ازاین‌رو توسعه ورزش همگانی و فراهم‌کردن فرصت مشارکت برای اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

امیرگان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و عوامل اجرایی این رویداد، ابراز امیدواری کرد مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات به شناسایی استعدادهای جدید، افزایش مشارکت ورزشی بانوان و فراهم‌شدن فرصت‌های بیشتر برای حضور آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی منجر شود.

کد مطلب 6993463

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