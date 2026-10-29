سامانه «همدم» با محوریت هوش مصنوعی در خوزستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احسان فرد آقایی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در رویداد تخصصی صبا با محوریت آموزش واسطه گری در ازدواج بیان کرد: سلسله رویدادهای صبا در سطح کشور در حال برگزاری است و خوزستان سومین استان برگزار کننده این رویداد است.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه موضوع واسطه گری را از اواسط سال ۱۴۰۳ آغاز کردیم، تصریح کرد: به دلایل متعدد امکان برگزاری رویداد وجود نداشت و نهایتا با همکاری مسئولین مربوطه این امر امروز محقق شد البته این رویداد منتهی به یک جلسه نخواهد بود و به صورت جدی دنبال می شود.

وی، ازدواج را موضوع اصلی کشور برشمرد و گفت: در خصوص مساله ازدواج، گره ذهنی برای جوان ها وجود دارد که باید برای باز شدن آن اقداماتی داشت.

معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: روند واسطه گری که از گذشته وجود داشته را دنبال خواهیم کرد و علاوه بر آن امروز به عنوان اولین استان کشور سامانه همدم را رونمایی می شود کنیم که با محوریت هوش مصنوعی نیز بتوانیم اقدام داشته باشیم.

حجت‌الاسلام فردآقایی تصریح کرد: پس از این رویداد نیز، ۶۰ ساعت آموزش مجازی با موضوع واسطه گری برگزار خوایم کرد به گونه ای که در استان ۱۰۰ واسطه گر حرفه ای با دانش روز داشته باشیم تا نتایج مثبت آن و بالا رفتن آمار ازدواج را شاهد باشیم.