سید یعقوب هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با نقش صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای بسته‌بندی و فرآوری خرما در راستای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، اظهار کرد: توسعه صنایع بسته‌بندی یکی از راهکارهای مؤثر در تقویت بازارهای صادراتی و رونق اقتصادی مناطق تولیدکننده است.

وی افزود: واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی با تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ماندگاری محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه حضور مؤثرتر محصولات استان را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان آبادان تصریح کرد: واحدهای بسته‌بندی خرما در منطقه ابوشانک با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن، نقش مهمی در اشتغال‌زایی منطقه ایفا می‌کنند.

هاشمی با اشاره به صادرات محصولات این بخش به کشورهای هند و روسیه افزود: فعالیت این مجموعه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان در توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف است که می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده محصول خرما و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی خوزستان در بازارهای بین‌المللی شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود، حمایت از واحدهای فعال و پیگیری نیازهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، از محورهای اصلی توسعه این بخش جهت رونق تولید و اشتغال پایدار در استان است.