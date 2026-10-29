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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

واحدهای بسته‌بندی خرما در آبادان مسیر توسعه صادرات را هموار کردند

واحدهای بسته‌بندی خرما در آبادان مسیر توسعه صادرات را هموار کردند

اهواز - مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: فعالیت واحدهای بسته‌بندی خرما در منطقه ابوشانک آبادان نقش مهمی در توسعه صادرات و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی ایفا می‌کند.

سید یعقوب هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با نقش صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی با تأکید بر اهمیت حمایت از واحدهای بسته‌بندی و فرآوری خرما در راستای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، اظهار کرد: توسعه صنایع بسته‌بندی یکی از راهکارهای مؤثر در تقویت بازارهای صادراتی و رونق اقتصادی مناطق تولیدکننده است.

وی افزود: واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی با تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ماندگاری محصولات و ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه حضور مؤثرتر محصولات استان را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم می‌کنند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان آبادان تصریح کرد: واحدهای بسته‌بندی خرما در منطقه ابوشانک با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن، نقش مهمی در اشتغال‌زایی منطقه ایفا می‌کنند.

هاشمی با اشاره به صادرات محصولات این بخش به کشورهای هند و روسیه افزود: فعالیت این مجموعه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان در توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف است که می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده محصول خرما و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی خوزستان در بازارهای بین‌المللی شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود، حمایت از واحدهای فعال و پیگیری نیازهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، از محورهای اصلی توسعه این بخش جهت رونق تولید و اشتغال پایدار در استان است.

کد مطلب 6993470

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    نظرات

    • یک دوست IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
      1 0
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      خدا را شکر برکت خدا زیاده باشد در سفره همه باشد

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