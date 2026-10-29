ایران و بلاروس برای ایجاد مرکز مشترک تعمیرات نیروگاهی مذاکره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، در جریان سفر به بلاروس و دیدار با مقام‌های حوزه انرژی این کشور، پیشنهاد ایجاد مرکز مشترک تعمیرات نیروگاهی را مطرح کرد.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مدیران شرکت ملی برق بلاروس گفت: مقرر شده است ابعاد حقوقی و فنی این تفاهم‌نامه بررسی و ظرف مدت یک ماه نهایی شود تا به مرحله امضا برسد.

رجبی مشهدی، تشکیل تیم مشترک فنی برای تبادل تجربیات و پیگیری پروژه‌های هوشمندسازی شبکه و مراکز پایش را از دیگر محورهای مذاکرات با طرف بلاروسی اعلام کرد و افزود: تبادل دانش در زمینه تعمیر و نگهداری خطوط انتقال برق با ولتاژ ۷۵۰ کیلوولت و سطوح مشابه نیز مورد بحث قرار گرفت.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین در نشست با معاون نخست‌وزیر تاتارستان، آمادگی ایران برای صادرات توربین‌های گازی ساخت مپنا و تجهیزات بادی از طریق بخش خصوصی همکار وزارت نیرو را اعلام کرد.

به گفته وی، پیشنهاد ارائه خدمات فنی و تعمیراتی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به نیروگاه‌های تاتارستان نیز مطرح شده است. همچنین با توجه به تجربه این منطقه در کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بر انتقال تجربیات آن به صنعت برق ایران توافق شد.

رجبی مشهدی در بخش دیگری از این سفر، از نمایشگاه و نشست‌های تخصصی انرژی بلاروس بازدید کرد. در این رویداد، موضوعاتی از جمله رشد تقاضای برق، محدودیت منابع سوخت فسیلی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و هوشمندسازی شبکه‌های برق مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از تجهیزات و سامانه‌های سازمان هواشناسی بلاروس در زمینه پیش‌بینی تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و مدل‌های پیش‌بینی بارش و منابع آبی بازدید کرد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در تشریح این بازدید گفت زیرساخت‌ها و تجهیزات سازمان هواشناسی بلاروس عمدتاً مبتنی بر فناوری‌های روسیه و رادارهای مرتبط با آن است و سامانه‌های پیش‌بینی سیل و پایش هواشناسی ایران از پختگی، دقت و توان عملیاتی بالاتری برخوردارند.