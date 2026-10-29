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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

مولدسازی دارایی‌های علوم پزشکی لرستان برای تسریع تکمیل پروژه‌ها

مولدسازی دارایی‌های علوم پزشکی لرستان برای تسریع تکمیل پروژه‌ها

خرم‌آباد- معاون علوم پزشکی لرستان، مولدسازی دارایی‌های مازاد و کم‌بازده را راهکاری برای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، درمانی و آموزشی این دانشگاه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدریان صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های سلامت اظهار کرد: تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی، از ضرورت‌های مهم مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی است و مولدسازی دارایی‌های مازاد و کم‌بازده می‌تواند با افزایش بهره‌وری اموال موجود، ظرفیت تازه‌ای برای تأمین منابع و تسریع اجرای طرح‌ها ایجاد کند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با توجه به ضرورت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مولدسازی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده است. هدف از این برنامه، بهره‌گیری مؤثرتر از دارایی‌های موجود و هدایت منابع حاصل از آن به سمت نیازهای ضروری دانشگاه و مردم استان است.

شناسایی املاک مازاد و بارگذاری اطلاعات در سامانه‌های دولتی

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست این برنامه گفت: شناسایی ساختمان‌ها و املاک مازاد یا کم‌بازده دانشگاه در دستور کار قرار گرفته و املاکی از جمله ساختمان بعثت، وزیرسرا و خوابگاه گلستان که در وضعیت تخریب قرار دارد، شناسایی شده‌اند.

حیدریان ادامه داد: اطلاعات این املاک در سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت و سامانه سادا نوین بارگذاری شده است تا مراحل قانونی و کارشناسی برای تعیین تکلیف آن‌ها طی شود.

وی همچنین از بررسی ظرفیت اقتصادی برخی فضاهای کم‌بازده در مراکز درمانی خبر داد و گفت: در همین راستا، تشکیل کمیته‌های تخصصی مولدسازی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی از بخش‌هایی از بیمارستان‌های شهید رحیمی و عشایر خرم‌آباد که قابلیت استفاده تجاری دارند، در برنامه دانشگاه قرار گرفته است.

به گفته معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اجرای این برنامه‌ها مستلزم بررسی‌های کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله استانداری، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.

تکمیل بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های آموزشی در اولویت

حیدریان با تأکید بر ضرورت پیوند مولدسازی دارایی‌ها با نیازهای اولویت‌دار دانشگاه اظهار کرد: تکمیل و احداث بیمارستان نیایش خرم‌آباد، بیمارستان گهر دورود، بیمارستان رازی کوهدشت، خوابگاه دانشجویی کمالوند و سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه از جمله پروژه‌هایی هستند که پیشبرد آن‌ها به تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر نیاز دارد.

وی افزود: هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت این پروژه‌ها می‌تواند به پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه کمک کند.

شفافیت و رعایت ضوابط قانونی در اجرای مولدسازی

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به الزامات اجرای مؤثر این برنامه تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که با شفافیت، ارزیابی دقیق ظرفیت اقتصادی املاک، رفع موانع حقوقی و اجرایی و اولویت‌بندی پروژه‌ها همراه باشد.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری اقتصادی از فضاهای واجد شرایط باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ایجاد نکند.

حیدریان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح و هدفمند، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی استان و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تسهیل فرایندهای قانونی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها فراهم شود و منابع حاصل از این مسیر در خدمت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای سلامت مردم لرستان قرار گیرد.

کد مطلب 6993476

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