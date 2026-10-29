به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدریان صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های سلامت اظهار کرد: تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی، از ضرورت‌های مهم مدیریت دانشگاه‌های علوم پزشکی است و مولدسازی دارایی‌های مازاد و کم‌بازده می‌تواند با افزایش بهره‌وری اموال موجود، ظرفیت تازه‌ای برای تأمین منابع و تسریع اجرای طرح‌ها ایجاد کند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان با توجه به ضرورت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و توسعه فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مولدسازی دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده است. هدف از این برنامه، بهره‌گیری مؤثرتر از دارایی‌های موجود و هدایت منابع حاصل از آن به سمت نیازهای ضروری دانشگاه و مردم استان است.

شناسایی املاک مازاد و بارگذاری اطلاعات در سامانه‌های دولتی

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرحله نخست این برنامه گفت: شناسایی ساختمان‌ها و املاک مازاد یا کم‌بازده دانشگاه در دستور کار قرار گرفته و املاکی از جمله ساختمان بعثت، وزیرسرا و خوابگاه گلستان که در وضعیت تخریب قرار دارد، شناسایی شده‌اند.

حیدریان ادامه داد: اطلاعات این املاک در سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت و سامانه سادا نوین بارگذاری شده است تا مراحل قانونی و کارشناسی برای تعیین تکلیف آن‌ها طی شود.

وی همچنین از بررسی ظرفیت اقتصادی برخی فضاهای کم‌بازده در مراکز درمانی خبر داد و گفت: در همین راستا، تشکیل کمیته‌های تخصصی مولدسازی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی از بخش‌هایی از بیمارستان‌های شهید رحیمی و عشایر خرم‌آباد که قابلیت استفاده تجاری دارند، در برنامه دانشگاه قرار گرفته است.

به گفته معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، اجرای این برنامه‌ها مستلزم بررسی‌های کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از جمله استانداری، شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.

تکمیل بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های آموزشی در اولویت

حیدریان با تأکید بر ضرورت پیوند مولدسازی دارایی‌ها با نیازهای اولویت‌دار دانشگاه اظهار کرد: تکمیل و احداث بیمارستان نیایش خرم‌آباد، بیمارستان گهر دورود، بیمارستان رازی کوهدشت، خوابگاه دانشجویی کمالوند و سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه از جمله پروژه‌هایی هستند که پیشبرد آن‌ها به تأمین منابع مالی و پیگیری مستمر نیاز دارد.

وی افزود: هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت این پروژه‌ها می‌تواند به پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دانشگاه کمک کند.

شفافیت و رعایت ضوابط قانونی در اجرای مولدسازی

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به الزامات اجرای مؤثر این برنامه تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که با شفافیت، ارزیابی دقیق ظرفیت اقتصادی املاک، رفع موانع حقوقی و اجرایی و اولویت‌بندی پروژه‌ها همراه باشد.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری اقتصادی از فضاهای واجد شرایط باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه خللی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ایجاد نکند.

حیدریان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی لرستان، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح و هدفمند، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی استان و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تسهیل فرایندهای قانونی، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها فراهم شود و منابع حاصل از این مسیر در خدمت تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای سلامت مردم لرستان قرار گیرد.