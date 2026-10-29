به گزارش خبرنگار مهر، کورش نوروزی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در ارتباط با نقش کلزا در تأمین روغن خوراکی و کاهش واردات با اشاره به برنامه‌ریزی برای کشت ۷۳ هزار هکتار کلزا در استان، اظهار کرد: از مجموع سطح برنامه‌ریزی‌شده، ۶۰ هزار هکتار به کشت آبی و ۱۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد و تاکنون در بیش از ۲۸ هزار هکتار عملیات کشت صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن کلزا در تناوب با محصولاتی مانند گندم، در مدیریت علف‌های هرز و بهبود وضعیت خاک بسیار مؤثر است، افزود: بهره‌گیری از ارقام مناسب، رعایت تاریخ کاشت و توصیه‌های فنی کارشناسان، از ارکان اصلی تحقق اهداف تولیدی و افزایش درآمد کشاورزان در این حوزه است.