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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

کشت ۷۳ هزار هکتاری کلزا در خوزستان وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد

کشت ۷۳ هزار هکتاری کلزا در خوزستان وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد

اهواز - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه کشت ۷۳ هزار هکتار کلزا در استان با هدف تأمین روغن خوراکی و کاهش وابستگی به واردات اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نوروزی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در ارتباط با نقش کلزا در تأمین روغن خوراکی و کاهش واردات با اشاره به برنامه‌ریزی برای کشت ۷۳ هزار هکتار کلزا در استان، اظهار کرد: از مجموع سطح برنامه‌ریزی‌شده، ۶۰ هزار هکتار به کشت آبی و ۱۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد و تاکنون در بیش از ۲۸ هزار هکتار عملیات کشت صورت گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه قرار گرفتن کلزا در تناوب با محصولاتی مانند گندم، در مدیریت علف‌های هرز و بهبود وضعیت خاک بسیار مؤثر است، افزود: بهره‌گیری از ارقام مناسب، رعایت تاریخ کاشت و توصیه‌های فنی کارشناسان، از ارکان اصلی تحقق اهداف تولیدی و افزایش درآمد کشاورزان در این حوزه است.

کد مطلب 6993478

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