اختصاص تسهیلات ویژه تبصره ماده ۱۰۰ برای حمایت از صاحبان مشاغل

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای صاحبان مشاغل در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: در سال جاری، شرایطی برای تسهیل انجام تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده است تا مؤدیان بتوانند با آگاهی از گزینه‌های موجود، نسبت به تعیین تکلیف مالیات خود اقدام کنند.

وی افزود: تعدیلات مالیاتی بر اساس نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی و میزان آسیب‌دیدگی ناشی از شرایط جنگی، به‌صورت خودکار در سامانه اعمال می‌شود.

تقسیط مالیات مقطوع بدون تسویه بدهی‌های سنوات قبل

مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان، امکان تقسیط مالیات مقطوع در بازه زمانی پنج تا ۹ ماه را از جمله تسهیلات مهم امسال برشمرد و گفت: استفاده از این امکان، مشروط به تسویه بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته نیست.

کرماجانی ادامه داد: همچنین صاحبان مشاغل می‌توانند مالیات مقطوع تعیین‌شده را با نرخ‌های قانونی مقایسه کنند و در چارچوب دستورالعمل مربوط، از بخشودگی خودکار جرایم موضوع ماده ۲۲ بهره‌مند شوند.

امکان بررسی فرم مالیاتی پیش از تأیید نهایی

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق اطلاعات مالیاتی پیش از انتخاب روش انجام تکالیف قانونی، از صاحبان مشاغل خواست برای مشاهده و بررسی فرم تبصره ماده ۱۰۰ به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان خاطرنشان کرد: مؤدیان می‌توانند پس از بررسی شرایط و اطلاعات درج‌شده در فرم، درباره تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی تصمیم‌گیری کنند.