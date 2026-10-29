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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

دستور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی علت حادثه اردکان

دستور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی علت حادثه اردکان

وزیر آموزش‌وپرورش، در پی حادثه تلخ سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان هنرستان شهرستان اردکان بر رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان، بررسی دقیق علل حادثه و برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی وقوع سانحه دلخراش سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان در شهرستان اردکان که به جان‌باختن حمیدرضا صلاحی، دانش‌آموز هنرستان جوارکارخانه‌ای، انجامید، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفتگوی تلفنی ضمن تسلیت و ابراز همدری با خانواده این دانش‌آموز، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به ابعاد این حادثه تأکید کرد.

در این پیگیری، رسیدگی سریع به وضعیت درمانی مصدومان، فراهم‌کردن خدمات پزشکی موردنیاز و استمرار مراقبت‌های درمانی از اولویت‌های اصلی عنوان شد تا روند درمان آسیب‌دیدگان بدون وقفه دنبال شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر بررسی دقیق و کارشناسی علل وقوع حادثه، روشن‌شدن ابعاد اجرایی و فنی آن و شناسایی عوامل احتمالی قصور تأکید کرد؛ موضوعی که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری شود.

کاظمی ضمن ابراز تأسف از این ضایعه دردناک، پیگیری ابعاد حادثه و توجه به وضعیت مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده را از موضوعات مهم و ضروری این پرونده اعلام کرد.

کد مطلب 6993484

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