دستور وزیر آموزش و پرورش برای بررسی علت حادثه اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پی وقوع سانحه دلخراش سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان در شهرستان اردکان که به جان‌باختن حمیدرضا صلاحی، دانش‌آموز هنرستان جوارکارخانه‌ای، انجامید، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفتگوی تلفنی ضمن تسلیت و ابراز همدری با خانواده این دانش‌آموز، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به ابعاد این حادثه تأکید کرد.

در این پیگیری، رسیدگی سریع به وضعیت درمانی مصدومان، فراهم‌کردن خدمات پزشکی موردنیاز و استمرار مراقبت‌های درمانی از اولویت‌های اصلی عنوان شد تا روند درمان آسیب‌دیدگان بدون وقفه دنبال شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر بررسی دقیق و کارشناسی علل وقوع حادثه، روشن‌شدن ابعاد اجرایی و فنی آن و شناسایی عوامل احتمالی قصور تأکید کرد؛ موضوعی که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری شود.

کاظمی ضمن ابراز تأسف از این ضایعه دردناک، پیگیری ابعاد حادثه و توجه به وضعیت مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده را از موضوعات مهم و ضروری این پرونده اعلام کرد.