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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

وزیر اقتصاد از مرز بازرگان و بازارچه مرزی ساری سو در ماکو بازدید کرد

وزیر اقتصاد از مرز بازرگان و بازارچه مرزی ساری سو در ماکو بازدید کرد

ارومیه- وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه استاندار آذربایجان‌غربی از گمرک مرزی بازرگان، مرکز لجستیک مرزی و بازارچه مرزی ساری‌سو در ماکو بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از مرز بازرگان با بررسی وضعیت زیرساخت‌های گمرکی، از مرکز لجستیک مرزی و بازارچه مرزی ساری‌سو، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات تاکید کرد.

استاندار آذربایجان‌ غربی هم در این بازدید، مرز بازرگان را یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصادی و تجاری کشور دانست.

رضا رحمانی با تاکید بر رفع مشکلات مرزی به ویژه مشکل تردد ناوگان باری و همچنین بازارچه مرزی ساری سو افزود: توسعه تعاملات تجاری با کشورهای همسایه، رفع موانع فعالان اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی از برنامه‌های مهم استان به شمار می‌رود.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه و در جریان سفر به شهرستان مرزی ماکو و مرز بازرگان که با همراهی رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران حوزه اقتصاد و گمرک انجام شد، با حضور در این مرز از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، مشکلات و روند تردد کامیون‌ها و مسافران در این گذرگاه مهم بین‌المللی قرار گرفت.

در این برنامه، همچنین مسافران مرزی و همچنین رانندگان خودروهای ترانزیتی به بیان مشکلات خود درباره مرز بازرگان پرداختند.

کد مطلب 6993486

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    نظرات

    • لطیف مراد پور IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۷
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      🙏🙏🙏 خوش اومدن انشالله رونق واقتصاد استان بیشتر شه

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