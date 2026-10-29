به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در پیامی از حضور گسترده و حماسی مردم استان در رزمایش «جان‌فدای ۲» قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

«مردم شریف، غیور و ولایت‌مدار استان لرستان؛

درود خداوند بر شما که همواره در عرصه‌های سخت و سرنوشت‌ساز دفاع ملی و میهنی، نام لرستان را با بصیرت و فداکاری در تاریخ ایران زنده نگه داشته‌اید.

حضور دشمن‌شکن، وحدت‌بخش و تاریخی شما در رزمایش «جان‌فدای ۲» که در سراسر استان برگزار شد، برگ زرین دیگری بر افتخارات این سرزمین شهیدپرور افزود و ثابت کرد که لرستان همواره سرزمین مردمانی غیور، انقلابی و ولایت‌مدار است.

بار دیگر تاریخ ایران شاهد افتخارآفرینی مردان و زنانی بود که در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از پیشگامان دفاع از کیان ایران اسلامی بودند و امروز نیز با بصیرت و دشمن‌شناسی مثال‌زدنی، پای کار نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

این ایستادگی و اقتدار که با حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و نوجوانان تا ورزشکاران، هنرمندان، بازاریان، دانشگاهیان، کارکنان ادارات، ایلات و عشایر و دیگر گروه‌های اجتماعی همراه بود، صحنه‌هایی کم‌نظیر از همدلی و آمادگی دفاعی را به نمایش گذاشت و دل‌های دوستداران ایران را سرشار از غرور و افتخار کرد.

بدین‌وسیله، به نمایندگی از دولت و همه خدمتگزاران این نظام مقدس، از یکایک مردم عزیز، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون و همه اقشاری که در این رزمایش حماسی نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

بی‌شک، این حضور پرشور سرمایه‌ای گران‌بها برای پیشرفت و امنیت پایدار استان و کشور است.

دوام توفیق و سربلندی مردم عزیز لرستان و میهن خدایی را از خداوند منان مسئلت می‌کنم.»