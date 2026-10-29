ثبت بارش در ۵ ایستگاه هواشناسی خوزستان طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی خوزستان در ارتباط با بررسی وضعیت جوی استان با اشاره به آمار بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ششم آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه هفتم آبان ۱۴۰۵، اعلام کرد: در این مدت بیشترین میزان بارش با ۳.۲ میلی‌متر در بستان گزارش شده است.

همچنین در شهرهای هویزه ۱.۳، فرودگاه اهواز ۱.۰، کشاورزی اهواز ۰.۲ و شادگان ۰.۱ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده و در ایستگاه‌های ماهشهر، صفی‌آباد دزفول و گتوند نیز بارش ناچیز (Trace) معادل ۰.۰۱ میلی‌متر گزارش شده است.

این آمار از مجموع ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال در سطح استان جمع‌آوری شده است.