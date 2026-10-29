محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته، اظهار کرد: ورزشکاران جانباز و توان‌یاب استان گیلان در ۶ اعزام به مسابقات مختلف موفق به کسب ۶ مدال شدند که این موفقیت حاصل تلاش ورزشکاران و حمایت مسئولان است.

وی با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان افزود: برای نخستین بار با حمایت‌های مالی و معیشتی صورت‌گرفته، زمینه اعزام تیم‌های ورزشی استان فراهم شد و ورزشکاران توانستند در رقابت‌ها حضور یافته و برای استان افتخارآفرینی کنند.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان گیلان با اشاره به مدال‌های کسب‌شده توسط ورزشکاران استان تصریح کرد: در این رقابت‌ها، ورزشکاران در بخش‌های بانوان و آقایان موفق به کسب مدال‌های برنز و نقره شدند.

قنبری با تأکید بر نقش حمایت‌های مسئولان در توسعه ورزش جانبازان و توان‌یابان گفت: از دکتر مهربان که با حمایت‌های خود زمینه حضور ورزشکاران در مسابقات و کسب این موفقیت‌ها را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی افزود: امیدواریم با تداوم حمایت‌های مسئولان و فراهم شدن امکانات لازم، ورزشکاران جانباز و توان‌یاب گیلان بتوانند در رقابت‌های آینده نیز موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.

گفتنی است، این اظهارات در حاشیه مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی تیم والیبال نشسته که در مسابقات ناگویا موفق به کسب مدال نقره شده است، مطرح شد. این مراسم با حضور جمعی از مسئولان شهرستان لنگرود در سالن جلسات اتاق اصناف برگزار شد.