به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح پنجشنبه دیدار با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با تشریح عملکرد پدافند غیرعامل در مواجهه با تهدیدهای دشمن، بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار ارائه خدمات عمومی در شرایط جنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییر اولویت‌ها در حوزه پدافند غیرعامل اظهار کرد: حفاظت از جان مردم و ایجاد فضاهای امن همچنان اهمیت دارد، اما در کنار این اقدامات، حفظ کارکرد زیرساخت‌های اساسی و جلوگیری از توقف خدمات مورد نیاز جامعه نیز به یکی از محورهای مهم این حوزه تبدیل شده است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه بخش‌های حیاتی و خدماتی کشور باید در شرایط بحرانی نیز فعال بمانند، افزود: حوزه‌هایی مانند برق، آب، گاز، نفت، ارتباطات و رسانه از جمله بخش‌هایی هستند که استمرار فعالیت آن‌ها برای تأمین نیازهای مردم و حفظ روند عادی زندگی جامعه اهمیت دارد.

جلالی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به برخی زیرساخت‌های کشور بیان کرد: با وجود آسیب‌هایی که به بخش‌هایی از شبکه‌های حیاتی وارد شد، تمهیدات پیش‌بینی‌شده و اقدامات انجام‌شده مانع از آن شد که خدمات عمومی با اختلال گسترده و پایدار مواجه شود.

خدمات حیاتی با وجود حملات ادامه یافت

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به شبکه برق کشور گفت: برخی نقاط این زیرساخت دچار آسیب شدند، اما بخش عمده مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شد و شبکه برق با اختلال فراگیر و طولانی‌مدت روبه‌رو نشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین به حملات علیه مراکز فرستنده و زیرساخت‌های فنی سازمان صداوسیما اشاره کرد و افزود: اقداماتی که از پیش برای مقابله با تهدیدها در نظر گرفته شده بود، به استمرار فعالیت رسانه ملی کمک کرد و مانع از قطع کامل ارتباط رسانه‌ای کشور شد.

جلالی با بیان اینکه بخشی از اقدامات پدافندی ماهیت تخصصی و پیچیده دارد، اظهار کرد: به دلیل ملاحظات امنیتی امکان تشریح جزئیات همه این اقدامات وجود ندارد، اما پیش‌بینی و اجرای چنین تدابیری در حفظ عملکرد زیرساخت‌ها و تداوم خدمات‌رسانی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل صرفاً به اقدامات فیزیکی و ایجاد فضاهای امن محدود نمی‌شود، ادامه داد: حفظ فعالیت زیرساخت‌ها در وضعیت بحرانی، به اندازه حفاظت از تأسیسات اهمیت دارد و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حملات نتواند روند ارائه خدمات ضروری به مردم را متوقف کند.

ضرورت تقویت تاب‌آوری اجتماعی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت پایداری جامعه در شرایط جنگی تصریح کرد: استمرار خدمات دستگاه‌های مسئول، زمینه حفظ آرامش عمومی و افزایش توان جامعه برای عبور از وضعیت‌های دشوار را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ابعاد رسانه‌ای تقابل با دشمن افزود: بخشی از فشارهای دشمن با هدف تضعیف روحیه عمومی، ایجاد نگرانی و القای ناکارآمدی صورت می‌گیرد و در چنین شرایطی، حفظ انسجام اجتماعی و توجه به تلاش مجموعه‌های خدمات‌رسان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

جلالی با بیان اینکه تهدیدهای دشمن تنها به عرصه نظامی محدود نیست، اظهار کرد: حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض فشار قرار دارند و ایجاد اختلاف میان مردم، افزایش فشارهای اقتصادی و انتشار روایت‌های نادرست از تحولات کشور از جمله محورهایی است که مقابله با آن‌ها به هوشیاری و همبستگی ملی نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: تقویت تاب‌آوری اجتماعی و حفظ همدلی میان مردم و دستگاه‌های مسئول، در کنار اقدامات فنی و عملیاتی برای حفاظت از زیرساخت‌ها، از عوامل مؤثر در عبور از شرایط دشوار به شمار می‌رود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به جایگاه فرهنگی و اجتماعی مسجد مقدس جمکران، بر اهمیت توجه به ملاحظات امنیتی و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین الزامات حفاظتی این مجموعه تأکید کرد.