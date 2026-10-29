به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، عارف رومینا، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری این سازمان برای سال ۱۴۰۴ خبر داد.

این سالنامه در ۶ فصل تنظیم شده و اطلاعات مربوط به شبکه راه‌ها و تأسیسات آن، حمل‌ونقل کالا، حمل‌ونقل مسافر، حمل‌ونقل بین‌المللی، راهداری و ایمنی و برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل هوشمند را دربر می‌گیرد.

فصل نخست سالنامه به اطلاعات شبکه راه‌ها، پایانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی رفاهی اختصاص دارد. در فصل دوم نیز آمار مربوط به جابه‌جایی کالا، سفر کامیون‌های باری، ترکیب ناوگان باری، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا ارائه شده است.

اطلاعات مربوط به جابه‌جایی مسافران با وسایل نقلیه عمومی، عملکرد ناوگان مسافری و مشخصات شرکت‌ها و رانندگان این بخش در فصل سوم قرار دارد. فصل چهارم نیز به حمل‌ونقل بین‌المللی، واردات، صادرات و ترانزیت جاده‌ای کالا و تردد وسایل نقلیه از مرزهای جاده‌ای می‌پردازد.

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، فصل پنجم شامل اطلاعات تأسیسات و تجهیزات جاده‌ای، تصادفات، تخلفات و اقدامات ایمن‌سازی راه‌هاست و در فصل ششم، اطلاعات حوزه آموزش حمل‌ونقل و سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل (ITS) ارائه شده است.

نسخه الکترونیکی سالنامه آماری راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سال ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نشانی www.rmto.ir در دسترس عموم قرار دارد.