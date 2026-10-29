به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه استان در تولید ماهیان سردابی، تخم چشم‌زده و بچه‌ماهی، بر لزوم حمایت هدفمند از کارخانه‌های تولید خوراک آبزیان به‌عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید تأکید کرد.

لرستان؛ پیشتاز تولید ماهیان سردابی و بچه‌ماهی

وی با اشاره به برخورداری استان از منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مستعد و زیرساخت‌های تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان اظهار کرد: لرستان با تولید سالانه نزدیک به ۴۰ هزار تن ماهیان سردابی، از قطب‌های اصلی تولید قزل‌آلا در کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: استان در زمینه تولید تخم چشم‌زده و بچه‌ماهی نیز با تولید بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه، ظرفیت مهمی برای تأمین نیاز مزارع پرورش ماهی کشور دارد.

بیرانوند با اشاره به ظرفیت توسعه مراکز تکثیر در لرستان ادامه داد: تقویت این بخش می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات تخم چشم‌زده و حرکت به سمت خودکفایی پایدار در تأمین نهاده‌های تکثیر آبزیان کمک کند.

وی همچنین توسعه پرورش ماهیان خاویاری، استحصال خاویار و تولید گوشت این گونه‌ها را از زمینه‌های افزایش تنوع محصولات شیلاتی و ارزش افزوده در استان دانست و گفت: احداث مجتمع‌های جدید آبزی‌پروری، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با پرورش ماهیان خاویاری، از برنامه‌های توسعه‌ای مهم این حوزه محسوب می‌شود.

مدیرکل شیلات لرستان، گفت: آغاز فعالیت فاز نخست مزرعه خاویاری سپیددشت نیز گامی در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی آبزی‌پروری و توسعه این بخش در لرستان است.

بازدید از کارخانه‌های خوراک آبزیان برای شناسایی موانع تولید

بیرانوند با اشاره به نقش خوراک در ساختار هزینه‌های مزارع پرورش ماهی اظهار کرد: خوراک باکیفیت، استاندارد و متناسب با نیازهای تغذیه‌ای آبزیان، یکی از عوامل اصلی رشد مطلوب، بهبود ضریب تبدیل غذایی، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری مزارع است.

وی افزود: با توجه به جایگاه لرستان در تولید ماهیان سردابی و ظرفیت قابل‌توجه استان در تکثیر و پرورش آبزیان، حمایت از کارخانه‌های تولید خوراک می‌تواند علاوه بر تقویت صنایع وابسته، در کاهش هزینه تمام‌شده تولید و ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی نیز مؤثر باشد.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به مسائل و مشکلات کارخانه‌های تولید خوراک آبزیان گفت: تأمین پایدار مواد اولیه، سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید، نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و دسترسی به خدمات تخصصی آزمایشگاهی، از جمله موضوعاتی است که باید در بررسی وضعیت این واحدها مورد توجه قرار گیرد.

بیرانوند تأکید کرد: شناسایی دقیق مشکلات هر کارخانه و تفکیک موانع مالی، فنی، اجرایی و نظارتی، نخستین گام برای تدوین راهکارهای حمایتی متناسب با شرایط واقعی واحدهای تولیدی است.

تأکید بر ارتقای کیفیت خوراک و کنترل آزمایشگاهی

وی با اشاره به تأثیر مستقیم کیفیت خوراک بر سلامت و عملکرد تولیدی آبزیان، خواستار تقویت نظام پایش و کنترل کیفیت خوراک تولیدی شد.

وی توسعه همکاری کارخانه‌ها با مراکز آزمایشگاهی معتبر و تدوین برنامه‌های منظم نمونه‌برداری و ارزیابی محصولات را از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت خوراک آبزیان عنوان کرد و افزود: توجه به استانداردهای تغذیه‌ای و بهداشتی می‌تواند به بهبود عملکرد مزارع پرورش ماهی و افزایش بهره‌وری در این بخش کمک کند.

درخواست برای حمایت عملی از تولیدکنندگان خوراک آبزیان

مدیرکل شیلات لرستان، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مختلف زنجیره آبزی‌پروری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به جایگاه لرستان در تولید ماهیان سردابی و ظرفیت ارزشمند استان در تولید تخم چشم‌زده و بچه‌ماهی، ضروری است توسعه صنعت آبزی‌پروری به‌صورت زنجیره‌ای و با توجه هم‌زمان به همه حلقه‌های تولید دنبال شود.

این مسئول افزود: در کنار مزارع پرورش ماهی و مراکز تکثیر، کارخانه‌های تولید خوراک آبزیان نیز از ارکان مهم این زنجیره هستند و هرگونه اختلال در تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، کیفیت تولید یا استمرار فعالیت این کارخانه‌ها می‌تواند بر هزینه‌های پرورش‌دهندگان و قیمت تمام‌شده محصول نهایی تأثیر بگذارد.

وی خواستار همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل شیلات لرستان برای بررسی میدانی مشکلات کارخانه‌های فرازدانه و اکسیر دانه و سایر واحدهای مرتبط و تدوین راهکارهای اجرایی و قابل پیگیری برای رفع موانع تولید شد.