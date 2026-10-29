به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و تدابیر امنیتی در صیانت از کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های پدافندی در معرض دید عموم قرار ندارد و آثار این اقدامات را باید در تداوم شرایط عادی، حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از وقوع حوادث و آسیب‌های احتمالی جست‌وجو کرد.

وی افزود: ارزیابی عملکرد در حوزه‌هایی که اقدامات آن‌ها به‌صورت مستقیم مشاهده می‌شود، آسان‌تر است، اما در عرصه امنیت و پدافند غیرعامل، بسیاری از تلاش‌ها در پشت صحنه انجام می‌شود و ممکن است نتایج آن‌ها به شکل یک اتفاق مشخص و قابل مشاهده بروز نکند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه بخشی از موفقیت اقدامات پدافندی در جلوگیری از تحقق تهدیدها نمود پیدا می‌کند، تصریح کرد: برای شناخت دقیق‌تر عملکرد این حوزه، باید به پیامدهایی نیز توجه داشت که با تدابیر اتخاذشده از وقوع آن‌ها جلوگیری شده است.

اجاق‌نژاد در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از تجربه‌های تاریخی در مواجهه با تهدیدها و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، بر ضرورت پرهیز از قضاوت صرف بر اساس ظواهر تأکید کرد و گفت: گاهی افراد درباره درستی یا نادرستی یک تصمیم، تنها بر مبنای شرایطی که در برابر خود می‌بینند، اظهارنظر می‌کنند، در حالی که ممکن است از ابعاد پنهان موضوع و پیامدهایی که با آن تصمیم از وقوعشان جلوگیری شده است، آگاهی نداشته باشند.

باید ابعاد پنهان اقدامات پدافندی را شناخت

وی با اشاره به ماجرای حرکت امام حسین(ع) و مخالفت برخی افراد با این تصمیم خاطرنشان کرد: در بررسی رویدادها و تصمیم‌های مهم، نمی‌توان صرفاً به آنچه در ظاهر مشاهده می‌شود بسنده کرد، چراکه شناخت همه ابعاد یک موضوع و پیامدهای احتمالی آن، در ارزیابی صحیح نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر اینکه همین نگاه باید در ارزیابی اقدامات امنیتی و پدافندی نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: ممکن است بخشی از تلاش‌های انجام‌شده برای مقابله با تهدیدها به‌طور مستقیم دیده نشود، اما استمرار آرامش و برقرار بودن فعالیت‌های معمول در بخش‌های مختلف، می‌تواند نشانه‌ای از اثربخشی این اقدامات باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ همبستگی اجتماعی را از ضرورت‌های مواجهه با تهدیدهای دشمن دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی، تقویت وحدت و افزایش هوشیاری عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید زمینه‌ای فراهم شود تا روایت‌های نادرست و ادعاهای دشمن درباره تحولات کشور، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار ندهد.

اجاق‌نژاد افزود: تبیین واقعیت‌های موجود و روشن‌کردن این موضوع که دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است، از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا برداشت‌های نادرست از تحولات، جایگزین واقعیت‌های میدانی نشود.

روایت‌های نادرست دشمن باید خنثی شود

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف جنگ تبلیغاتی و تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی گفت: در کنار اقدامات امنیتی و پدافندی، آگاهی‌بخشی درباره واقعیت‌ها و تقویت شناخت عمومی از شرایط کشور نیز اهمیت دارد و باید در مسیر خنثی‌سازی روایت‌های نادرست دشمن مورد توجه قرار گیرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران همچنین با قدردانی از حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیئت همراه در این مجموعه، بر اهمیت تداوم تعامل و همکاری میان مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد.

وی در پایان خواستار استمرار همکاری‌ها و اطلاع‌رسانی درباره مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای مجموعه مسجد جمکران شد تا زمینه پیگیری موضوعات مرتبط و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مربوط فراهم شود.