به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی، ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از مهری فلاحی، ملی‌پوش لنگرودی والیبال نشسته که در مسابقات ناگویا ژاپن موفق به کسب مدال نقره شد، با قدردانی از تلاش‌های این ورزشکار اظهار کرد: موفقیت ورزشکاران کشور، مایه افتخار ملت ایران است و باید از تلاش و پشتکار افرادی که برای اعتلای نام کشور در میادین بین‌المللی زحمت می‌کشند، قدردانی کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتخارآفرینی مهری فلاحی در عرصه ورزش افزود: خانم فلاحی طی سال‌های گذشته با تلاش و پشتکار خود موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده و این بار نیز با حضور در رقابت‌های ناگویا، افتخاری دیگر برای خود، شهرستان لنگرود و کشورمان رقم زده است.

وی با تأکید بر نقش خانواده در موفقیت ورزشکاران تصریح کرد: دستیابی به چنین موفقیت‌هایی تنها حاصل تلاش فردی ورزشکار نیست، بلکه حمایت و همراهی خانواده نیز نقش مهمی در پیمودن مسیر قهرمانی دارد.

لاهوتی ضمن قدردانی از پدر و مادر مهری فلاحی و دیگر اعضای خانواده وی، بیان کرد: همراهی و حمایت خانواده‌ها، زمینه‌ساز آرامش و تمرکز ورزشکاران برای حضور موفق در رقابت‌های ورزشی است و باید از زحمات این عزیزان نیز قدردانی شود.

وی از افرادی که در مسیر فعالیت حرفه‌ای و ورزشی مهری فلاحی همراه و پشتیبان او بوده‌اند، تشکر کرد گفت: برای این ورزشکار و سایر قهرمانان کشور آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی بیشتر در میادین ملی و بین‌المللی دارم.