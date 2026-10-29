ضرورت استفاده از ظرفیت علمی  در کنار رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزایی پیش از ظهر پنج شنبه در جریان سفر احمد میدری به چهارمحال‌وبختیاری و در نشست دفتر امام جمعه شهرکرد، با اشاره به توانمندی‌های فرهنگی و علمی مردم استان گفت: این ظرفیت‌ها اگر در کنار حل مشکلات اقتصادی قرار گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت پایدار استان شود.

وی با اذعان به محدودیت‌ها و فشارهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن روبه‌روست، تصریح کرد: با این حال انتظار می‌رود این وزارتخانه در حد امکانات خود، حمایت عملی و بیشتری از چهارمحال‌وبختیاری داشته باشد.

نماینده مردم بروجن افزود: شرایط اقتصادی استان ایجاب می‌کند نگاه ویژه‌تری به مسائل و مطالبات مردم این منطقه شود.

میرزایی همچنین از حضور وزیر و همراهی مسئولان استانی قدردانی کرد و انسجام میان نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان را عامل مهمی برای پیگیری مؤثرتر خواسته‌های مردم دانست.

وی تأکید کرد: نمایندگان استان با تمام توان در کنار مجموعه مدیریتی استان برای خدمت به مردم و رفع مشکلات خواهند بود.