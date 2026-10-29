تقویت آمادگی خراسان جنوبی در برابر تهدیدات با توسعه پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل به خراسان جنوبی سفر کرده است، صبح پنجشنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی در استانداری، ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و راهکارهای تقویت پدافند غیرعامل در استان و همچنین ارتقای هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار داد.

استاندار خراسان جنوبی در این دیدار اظهار کرد: پدافند غیرعامل رویکرد پیشگیری و تداوم خدمات‌رسانی به مردم را دارد.

سید محمدرضا هاشمی با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر شرایط اضطراری، گفت: پیش‌بینی سناریوهای مختلف، تقویت هماهنگی بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های استانی و مردمی، از جمله محورهای مهم مدیریت شرایط بحرانی است.

وی با اشاره به تجربه‌های اخیر در مواجهه با تهدیدات، افزود: برگزاری مانورهای آمادگی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه، زمینه ارتقای توان دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط خاص را فراهم می‌کند و در همین راستا، موضوع تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، سوخت و اقلام ضروری و چگونگی توزیع آن‌ها در شرایط اضطراری مورد توجه قرار دارد.

وی بر ضرورت پراکندگی ذخایر راهبردی در سطح استان تصریح کرد: ذخیره‌سازی آرد در شهرستان‌ها، پیش‌بینی شیوه‌های جایگزین تأمین نان، شناسایی روستاهای فاقد نانوایی و برنامه‌ریزی برای تأمین آب شرب در شرایط اختلال احتمالی زیرساخت‌ها، از جمله اقداماتی است که با هدف استمرار خدمات ضروری دنبال شده است.

هاشمی همچنین گفت: تکمیل خط انتقال گاز استان با سرمایه‌گذاری حدود پنج همت، نقش مهمی در تقویت زیرساخت انرژی دارد.

وی افزود: برای مدیریت شرایط احتمالی افت فشار گاز، تأمین سوخت مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیروگاهی و کنترل مصرف انرژی نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت حفظ کارکرد زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: بررسی وضعیت پل‌ها و مسیرهای ارتباطی و شناسایی راه‌های جایگزین، از جمله اقدامات انجام‌شده برای کاهش اختلال در تردد و استمرار ارتباط میان مناطق مختلف استان در شرایط اضطراری است.

استاندار خراسان جنوبی، آموزش عمومی و افزایش آمادگی اجتماعی را از دیگر محورهای مهم پدافند غیرعامل دانست و یادآور شد: آموزش دانش‌آموزان برای مواجهه با شرایط خاص، آگاه‌سازی خانواده‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش‌وپرورش، مساجد، معتمدان و نیروهای متخصص محلی، در افزایش تاب‌آوری جامعه نقش مؤثری دارد.

وی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت محله‌محور در خراسان جنوبی ادامه داد: شناسایی توانمندی‌های مردم در محلات و سازمان‌دهی ظرفیت‌های محلی، امکان بهره‌گیری از تخصص‌های مردمی در شرایط بحرانی را فراهم ساخته و می‌تواند منجر به تداوم خدمات مورد نیاز به شهروندان شود.

هاشمی با اشاره به اینکه مرز ماهیرود ظرفیتی مهم برای توسعه مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات اقتصادی با افغانستان است، گفت: تعامل مداوم با طرف افغانستانی و استفاده از ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی مرز در پشتیبانی از نیازهای اقتصادی استان و توسعه تجارت منطقه‌ای اهمیت دارد.

وی بر ضرورت استمرار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌بینی راهکارهای جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در چارچوب برنامه‌های پدافند غیرعامل نیز تأکید کرد.