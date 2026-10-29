به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای انجمن داروسازان خراسان رضوی در جلسه ای با حضور محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مسائل و مشکلات داروخانه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

تاخیر طولانی مدت در بازپرداخت مطالبات داروخانه‌های کشور و پیامدهای تأخیر در تسویه مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، مهم‌ترین محور این نشست بود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، جهت پیگیری پرداخت ۲.۵ ماه از مطالبات سال ۱۴۰۴ داروخانه ها طی آبان ماه قول مساعد داد و داروخانه های استان ضمن تاکید بر لزوم یافتن راهکارهای عملی برای تسریع در تسویه مطالبات معوق ۱۴۰۴، تاکید نمودند دیگر توان تامین داروهای گران قیمت با تعهد بالای بیمه ای را نداشته و در صورت عدم تسویه مطالبات وفق صحبت های انجام شده، عملا امکان نسخه پیچی به صورت بیمه ای را نداشته، ضمن تحویل داروی بیمه شدگان، ایشان را با فاکتور به شعب بیمه ارجاع خواهند داد.

لزوم اصلاح قرارداد داروخانه‌ ها بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه سلامت

با توجه به لزوم تامین بودجه مورد نیاز جهت اجرایی شدن قرارداد بیمه ها با فرمت جدید، درخواست موکد گردید که نظر به ایام بررسی لایحه بودجه در مجلس، در این خصوص پیگیری مجدانه بیمه سلامت، ضروری است که مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در این خصوص قول مساعد داد که رایزنی ها و پیگیری‌ها در حال انجام است و منابع مالی مربوط به ورود ماده ۳۸ در قراردادها پیشنهاد شده و مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا ردیف بودجه جهت اجرای قرارداد جدید تعیین گردد.