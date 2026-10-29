وزش باد و بارش پراکنده باران در استان بوشهر تا اوایل هفته آینده

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی ، از امروز ( پنج شنبه) تا اوایل هفته پیش رو، در برخی ساعات بر سرعت وزش باد (غالبا جنوب شرقی)، روی دریا (بویژه در فراساحل شمالی و مرکزی) افزوده خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در این مدت در برخی نقاط استان، افزایش ابر و وقوع ناپایداری های موقت جوی بصورت بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای و گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط ( غالبا روی دریا و سواحل) بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق،. فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، در زمان وزش تندباد لحظه‌ای و وقوع ناپایداری بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی بیش از ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.