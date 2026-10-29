به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، دولت دونالد ترامپ و پنتاگون را به تلاش برای پنهان‌کردن میزان واقعی خسارات واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه در پی حملات ایران طی سال جاری متهم کرد.

مورفی که در ماه اکتبر به قطر و عربستان سعودی سفر کرده بود، گفت شخصاً اجازه ورود به تأسیسات نظامی قطر را که پیش‌تر هدف حملات ایران قرار گرفته بودند، دریافت نکرده است. او از وزارت جنگ آمریکا خواست ابعاد واقعی خسارات را روشن کند.

این سناتور در نشست اندیشکده مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفت: این یک پنهان‌کاری کاملاً آشکار است. آنها نمی‌خواهند مردم آمریکا از خسارات واردشده به این پایگاه‌ها آگاه شوند و نمی‌خواهند اعضای کنگره فرصت گفت‌وگوی مستقیم با فرماندهان نظامی و نیروهای آمریکایی در منطقه را داشته باشند.

مورفی تأکید کرد که فرماندهان نظامی منطقه و نیروهای مستقر در میدان معمولاً از معتبرترین منابع برای اطلاع از واقعیت‌های میدانی هستند.

او همچنین در ویدئویی که طی سفرش منتشر شد، اعلام کرد اجازه ورود به پایگاه هوایی العدید در قطر را نداشته و معتقد است پنتاگون عمداً در تلاش است ابعاد واقعی خسارات این پایگاه را پنهان کند.

پیش‌تر شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی به نقل از شش منبع آگاه گزارش داده بود که حملات ایران میلیاردها دلار خسارت به دارایی‌ها و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس وارد کرده است.