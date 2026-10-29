موسوی: حضور مردم در صحنه، پشتوانه اقتدار ایران است

حجت‌الاسلام سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: ملت ایران با برخورداری از ایمان، بصیرت و معرفت دینی، در دوران غیبت امام زمان (عج) از اسلام و ارزش‌های دینی پاسداری می‌کند و با حضور در صحنه‌های مختلف، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت اعلام کرده است.

وی افزود: ملت ایران با ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، نشان داده است که در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی استوار است و برای صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

امام‌جمعه نطنز خاطرنشان کرد: حضور مردم در اجتماعات دینی و انقلابی، جلوه‌ای از بصیرت و ولایت‌مداری آنان است و این حضور را می‌توان نشانه‌ای از تجدید عهد با امام زمان (عج) و اعلام حمایت از مقام معظم رهبری دانست.

موسوی تصریح کرد: ملت ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی، مسیر انقلاب اسلامی را ادامه داده است و به تعبیر امام خمینی (ره)، این ملت از بسیاری از ملت‌های دوران صدر اسلام نیز در وفاداری و پایبندی به آرمان‌های دینی پیشی گرفته است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی دستاورد مجاهدت‌های انبیا و ائمه اطهار (ع) و حاصل تلاش و فداکاری ملت ایران است؛ ازاین‌رو، حفظ این دستاورد بزرگ و پاسداری از ارزش‌های آن، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

امام‌جمعه نطنز ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا (س) از جایگاه و منزلت والایی در اسلام برخوردار است و روایات اسلامی، فضائل و مقامات معنوی آن حضرت را به‌روشنی بیان کرده‌اند. ایشان الگویی برجسته برای دفاع از ولایت، پاسداری از دین و ایستادگی در مسیر حق هستند.

موسوی اضافه کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر دفاع از ولایت و امامت، جایگاهی ویژه دارند و مردم نیز با الگوگیری از سیره آن حضرت، در مسیر حمایت از ارزش‌های اسلامی و تبعیت از ولایت گام برمی‌دارند.

وی یادآور شد: اجتماعات مردمی و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف، نقش مهمی در حفظ انسجام ملی و تقویت اقتدار کشور دارد و استمرار این حضور می‌تواند زمینه‌ساز حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی باشد.

امام‌جمعه نطنز با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن، وحدت و همدلی مردم بوده است؛ بنابراین، در شرایط کنونی نیز باید با تقویت همبستگی ملی، از ایجاد اختلاف و تفرقه جلوگیری کرد.

موسوی تصریح کرد: مردم باید در برابر شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان هوشیار باشند و اخبار را بدون بررسی و اطمینان از صحت آن‌ها نپذیرند؛ چراکه انتشار شایعات و ایجاد فضای بی‌اعتمادی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند وحدت جامعه را هدف قرار دهد.

وی افزود: حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب و حمایت از ارزش‌های دینی و ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این حضور باید با بصیرت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

امام‌جمعه نطنز با تأکید بر ضرورت پایبندی به توصیه‌های مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، بی‌توجهی به شایعات و استمرار حضور آگاهانه در صحنه، از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه است و امید می‌رود ملت ایران با تکیه بر ایمان، روحیه ایثار و ولایت‌مداری، مسیر انقلاب اسلامی را تا تحقق آرمان‌های خود و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه دهد.