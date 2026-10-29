به گزارش خبرگزاری مهر از مدیریت منابع آب کشور، بهیه جعفری، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب کشور، با اشاره به بازنگری سند سلامت و امنیت آب آشامیدنی گفت: سند مصوب سال ۱۳۹۰ با توجه به تغییر شرایط کشور، تشدید چالش‌های کمی و کیفی منابع آب، تغییرات اقلیمی و ظهور آلاینده‌های جدید، به‌روزرسانی شده است.

وی با بیان اینکه سند جدید پنج هدف اصلی، ۱۲ راهبرد و بیش از ۵۰ اقدام را در بر می‌گیرد، افزود: توسعه فناوری‌های تصفیه آب و فاضلاب و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از محورهای مهم این سند است. هم‌اکنون نیز از فناوری‌های داخلی برای حذف آلاینده‌هایی مانند آرسنیک و شیرین‌سازی آب‌های شور و لب‌شور استفاده می‌شود.

جعفری همچنین با تأکید بر کیفیت آب شرب شبکه توزیع کشور تصریح کرد: آب آشامیدنی عرضه‌شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب، مطابق استانداردهای ملی است و پایش مستمر و نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت آب ادامه دارد. به گفته وی، وجود رسوب در کتری به‌تنهایی نشانه نامطلوب بودن کیفیت آب شرب نیست.