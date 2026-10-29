.به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور با حضور ورزشکاران هفت استان کشور پیش از ظهر پنجشنبه در بابلسر آغاز شد.

در این رقابت‌ها، تیم‌های منتخب استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قم و سمنان در سه رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، ۱۶ تا ۲۴ سال و ۲۴ تا ۴۵ سال به رقابت می‌پردازند.

این رویداد ورزشی فرصتی برای حضور فعال دختران و بانوان در عرصه ورزش، نمایش توانمندی‌های فردی و گروهی و گسترش تعاملات اجتماعی میان شرکت‌کنندگان استان‌های مختلف فراهم کرده است.

این مسابقات به میزبانی سازمان بهزیستی کشور و با محوریت معاونت سلامت اجتماعی و دفتر امور خانواده و بانوان برگزار می‌شود و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، کمیته امداد امام خمینی(ره)، وزارت ورزش و جوانان و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در اجرای آن همکاری دارند.

مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور، افزون بر ایجاد فضای رقابتی و پرنشاط، بستری برای شناسایی استعدادهای ورزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور بانوان در فعالیت‌های ورزشی به شمار می‌رود.