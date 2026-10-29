به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان، در پیامی با اشاره به حضور پرشور مردم در رزمایش «جان‌فدا»، از همراهی و حمایت اقشار مختلف مردم استان قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَرْصُوصٌ

همانا خداوند کسانی را که در راه او در صف‌های منظم می‌جنگند، چنان‌که گویی بنایی استوارند، دوست می‌دارد.

در سایه عنایت الهی و در مسیر صیانت از حاکمیت نظام اسلامی و خاک مقدس میهن، شاهد شکل‌گیری حماسه‌ای ماندگار بودیم. رزمایش بزرگ «جان‌فدا»، جلوه‌ای از عشق به وطن و پیوند ناگسستنی میان ملت و نظام بود.

بسیار مفتخریم که در این رزمایش، شاهد حضور حماسی، خودجوش و مقتدرانه مردم غیرتمند و ولایی استان لرستان بودیم؛ مردمی که با نگاهی هوشمندانه و قلبی سرشار از ایمان، حمایت خود را از حاکمیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

این حضور پرشور، پیامی روشن به دشمنان صادر کرد که ملت ایران همواره در صف نخست دفاع از خاک خود قرار دارد و پشتیبان نیروهای مسلح خویش است.

رزمایش «جان‌فدا» با حضور مردم، صحنه‌ای از حمایت ملت از انقلاب، ایران عزیز و فرزندان خود در نیروهای مسلح را به نمایش گذاشت؛ همبستگی و همراهی‌ای که همچون بنایی استوار و جدایی‌ناپذیر، در تقویت انسجام ملی و امنیت پایدار کشور نقش‌آفرین است.

از تمامی مردم غیرتمند، وفادار و شریف لرستان قهرمان که با روحیه حماسی خود بر شکوه این رزمایش افزودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

از خداوند متعال، حفظ و پشتیبانی ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح کشور را مسئلت دارم.»